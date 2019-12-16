УФСИН по Москве заключило соглашение о взаимодействии с Федерацией еврейских общин России

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Управление ФСИН по Москве заключило соглашение о взаимодействии с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР). Его подписали начальник УФСИН генерал-майор внутренней службы Сергей Мороз и президент ФЕОР Александр Борода.

"Это соглашение поможет и нам, и вам в вашей работе, а самое главное - позволит помочь людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации", - заметил во время подписания документа Александр Борода.

"У нас отработан формат сотрудничества с Управлением ФСИН по Москве, и он прошел испытание временем. Мы прекрасно взаимодействуем в разных направлениях, в которых ФЕОР может взаимодействовать со ФСИН, - сообщил ТАСС Александр Борода. - В принципе, мы продолжаем наше сотрудничество, что очень приятно, и мы благодарны УФСИН по Москве за поддержку, за помощь, за понимание важности нашей миссии".

Значимость нового соглашения с ФЕОР отметил и Сергей Мороз. "Федеральным законодательством предусмотрено оказание духовной помощи лицам, которые содержатся под стражей либо уже осуждены. Это очень важно для всех конфессий, которые действуют на территории РФ, и Федеральная служба исполнения наказаний делает все, чтобы люди любых национальностей и религий, оказавшись у нас, получали такую духовную помощь", - отметил глава УФСИН. "Мы очень благодарны нашим коллегам за то, что они активно участвуют в этом процессе, помогают нам", - добавил он.

Как стало известно ТАСС, новое соглашение не только актуализирует ряд положений прежнего документа, подписанного несколько лет назад, но и более детально прописывает вопросы сотрудничества. В приложениях к соглашению приведен список раввинов, которые уполномочены на проведение религиозных обрядов в учреждениях УФСИН, содержится перечень предметов и религиозной литературы, которую можно использовать при осуществлении религиозных обрядов в учреждениях УФСИН. Раввины регулярно, примерно раз в неделю, а также во время крупных религиозных праздников посещают столичные СИЗО, где открыты специальные комнаты для занятий с последователями иудаизма.