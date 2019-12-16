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ФАС по просьбе Минпросвещения отложила рассмотрение дела о перечне учебников до 2020 года

Новое слушание назначено на 3 февраля

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отложила до 3 февраля 2020 года рассмотрение дела, заведенного в связи с утвержденным в декабре 2018 года перечнем учебников. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайство Минпросвещения об отложении рассмотрения дела. Новое слушание назначено на 3 февраля 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Новый федеральный перечень учебников был утвержден министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в конце 2018 года, его сократили с 1370 до 863 наименований. В список вошли издания, которые прошли дополнительную экспертизу. В итоге лидерами по представленным наименованиям в федеральном перечне учебников стали издательство "Просвещение", доля которого составляет 573 наименования, и корпорация "Российский учебник" (издательство "Дрофа", издательская группа "Вентана-граф", издательство "Астрель") - 256 наименований.

В середине апреля 2019 года "в связи с наличием в действиях (бездействии) Министерства просвещения РФ признаков нарушения пункта 2 части 1 статьи 15 Федерального закона "О защите конкуренции", выразившихся в необоснованном препятствовании осуществлению деятельности хозяйствующим субъектам, осуществляющим издательскую деятельность по выпуску учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования", ФАС вынесла предупреждение министерству, в котором рекомендовала до 31 маявернуть в перечень необоснованно исключенные из него учебники. Затем ведомство продлило срок исполнения предупреждения. В августе стало известно, что ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении министерства в связи с новым перечнем учебников. В Минпросвещения рассказали ТАСС, что диалог с ФАС по этой теме продолжается.

Теги
РоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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