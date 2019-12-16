Матвиенко просит ВШЭ подключиться к развитию регионального законодательства

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что специалисты Высшей школы экономики подключатся к вопросу развития регионального законодательства в РФ. Об этом спикер заявила в понедельник на подписании соглашения о сотрудничестве между СФ и вузом.

"Мы бы очень хотели, чтобы Высшая школа экономики нам помогала в развитии регионального законодательства, ведь у субъектов федерации также много полномочий, ответственности, компетенций, которые должны оформлять региональными законами", - пояснила Матвиенко, обращаясь к ректору ВШЭ Ярославу Кузьминову.

Он добавила, что на данный момент преподаватели вуза принимают участие в экспертных и консультативных советах верхней палаты парламента, но "размах этого сотрудничества должен быть другой". По словам спикера, сегодня на повестке дня много проблем, которые требуют осмысления и законодательного нормативного оформления.

"Для примера, министерство экономического развития долго разрабатывало стратегию экономического развития России на длительный период, предложили курс сделать на 20 агломераций. Не буду сейчас детально обсуждать этот документ, у меня есть своя точка зрения на него. Ну, хорошо, это мнение министерства экономического развития. Ну, а дальше-то что? Это не должен быть теоретический документ, который лежит в кабинетах у чиновников, он должен работать, вот организации работы по этому стратегическому планированию развития страны никакой не происходит", - подчеркнула спикер.

Она добавила, что головной документ стратегического планирования необходимо связать с регионами, чтобы "это была единая политика". По словам Матвиенко, в этом случае каждый регион будет иметь свою стратегию развития, исходя из потенциала и собственных возможностей. "Но дальше это не идет. Очень хотим поднять снова эту тему, расшевелить ее и поставить на правильные, научные и содержательные рельсы", - сказала спикер.