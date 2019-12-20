Селедка под шубой, елка и обращение президента. Истории главных символов Нового года

19 и 20 декабря (по старому стилю) 1699 года Петр I издал два именных указа — о введении новой системы летоисчисления и о праздновании Нового года. С тех пор в России его отмечают 1 января. Правда, был перерыв

Вскоре после революции, в середине 1920-х годов, советская власть развернула кампанию по борьбе с религиозными предрассудками. Празднование Рождества запретили, а официальные новогодние торжества отменили как "буржуазные" и "поповские пережитки". Это не значит, что Новый год никто и нигде не праздновал. Например, герои романа Анатолия Рыбакова "Дети Арбата" (и не бунтари, а ребята-комсомольцы) новый 1934-й год отмечают. Но у них 1 января — обычный рабочий день.

Спецпроект на тему Истории елочных игрушек От белого к красному: как по елочным украшениям читать историю страны.

Официально елка вернулась в 1935 году после статьи кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) и второго секретаря ЦК КП(б) Украины Павла Постышева в "Правде". Никита Хрущев впоследствии вспоминал, что предварительно Постышев обратился к Сталину лично: "Товарищ Сталин, вот была бы хорошая традиция и народу понравилась, а детям особенно принесла бы радость рождественская елка. Мы это сейчас осуждаем. А не вернуть ли детям елку?" Сталин поддержал его: "Возьмите на себя инициативу, выступите в печати с предложением вернуть детям елку, а мы поддержим". Начало 1936 года отмечала уже вся страна. И больше этот праздник отменять не пытались. Постепенно в СССР (а затем — в России) сложились традиции празднования Нового года, которых придерживаются многие. Кто-то, конечно, уезжает в теплые края и принципиально не включает телевизор. Но для многих из нас Новый год — это елка, Дед Мороз со Снегурочкой, оливье и селедка под шубой на столе. Рассказываем, как в нашу жизнь вошло то, что стало символами главного праздника. Елка "Видим: очень красивая елка. А под елкой лежат подарки. А на елке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, пастилки и крымские яблочки" Михаил Зощенко, "Елка" Главный символ Нового года тоже появился благодаря указу Петра I. Царь велел украшать главные улицы Москвы и дома знати хвойными деревьями и ветками. Остальные горожане должны были поставить "по деревцу или ветке над воротами или над хороминой своей". Этот обычай царь перенял у европейцев, живших в Немецкой слободе (ныне — район Лефортово). В общественном месте елку впервые установили полтора века спустя — в 1852 году. Изначально елку украшали сладостями, фруктами и свечами, затем — игрушками с христианской тематикой (колокольчики, фигурки ангелов и пастухов), на макушку сажали вифлеемскую звезду. В советские годы ее заменит красная пятиконечная звезда, вместо свечей появятся электрические гирлянды, а вместо орехов и пастилок — початки кукурузы, дирижабли и фигурки космонавтов.

В наши дни можно купить и игрушку в виде сказочного персонажа, и разноцветные шары, и "идеологическую" красную звезду. Верхушку главной ели страны на Соборной площади Кремля в прошлом году украшала вифлеемская звезда. Фейерверк, без которого сейчас не обходятся новогодние торжества, тоже ввел Петр I: по его указу на Красной площади организовали фейерверк, пушечные и ружейные салюты. А горожане должны были поздравлять друг друга, жечь костры на улицах, стрелять из ружей и мушкетов и запускать ракеты. Обращение президента "В новогоднюю ночь, как в детстве, мы загадываем желания, ждем везения и удачи. И пусть они будут. Но все же мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой" Владимир Путин, новогоднее обращение — 2019 Впервые новогоднее обращение руководства страны у нас прозвучало в декабре 1936 года. Тогда по радио выступил председатель Центрального исполнительного комитета СССР Михаил Калинин, но он обратился только к участникам первой арктической экспедиции. А в 1941 году — уже ко всем гражданам.

Личные новогодние телеобращения лидера страны стали традицией при генеральном секретаре ЦК КПСС Леониде Брежневе. Впервые он выступил с такой речью 31 декабря 1970 года. Но в 1975 году от этой идеи отказались из-за его болезни — и с конца 70-х вместо лидера новогодние обращения зачитывал диктор Игорь Кириллов. После смерти Брежнева в 1982 году к народу обратился первый заместитель председателя президиума Верховного Совета СССР Василий Кузнецов. Затем традиция снова прервалась — и возобновил ее уже Михаил Горбачев в 1985 году. В 1987 году советский народ поздравил президент США Рональд Рейган, а Горбачев поздравил американцев.

В 1991 году обращение президента РСФСР Бориса Ельцина было выпущено в эфир 30 декабря. А в новогоднюю ночь в прямом эфире жителей страны поздравил сатирик Михаил Задорнов. Одни пишут, что это было именно новогоднее обращение, другие — что просто часть новогоднего шоу. Следующие восемь лет к гражданам страны обращался Борис Ельцин. 31 декабря 1999 года его обращение вышло в полдень — глава государства сообщил о своей отставке. В ночь на 1 января россиян впервые поздравил с Новым годом Владимир Путин. Сегодня уже точно выросли люди, которые не представляют себе Нового года без этой речи — и боя курантов после нее. Дед Мороз и Снегурочка "Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела?" Песня из мультфильма "Ну, погоди!" Главный зимний волшебник появляется в XIX веке — с одной стороны, как литературный образ, а с другой — как мифологический персонаж, "ответственный" за елку и подарки. Как пишет доктор филологических наук Елена Душечкина, этот персонаж сформировался, когда взрослым приходилось отвечать на детские вопросы — откуда в доме берется елка и кто дарит подарки. Ему давали разные имена, но постепенно все они уступили место Деду Морозу. Снегурочка "родилась" примерно так же. К началу XX века оба персонажа уже были сформированы, но Снегурочка, в отличие от своего дедушки, не была ведущей праздника. Хотя куклы в виде нее вешались на елку, а дети читали о ней стихи.

В середине 20-х годов Дед Мороз и Снегурочка были преданы анафеме. "Дедушку" вернули вместе с Новым годом. Когда в 1936 году в Колонном зале Дома союзов организовали елку для детей и молодежи, Дед Мороз был там. Снегурочка присоединилась к нему через год — уже в качестве ведущей-помощницы. "Ирония судьбы, или С легким паром!" "Мы будем встречать Новый год вдвоем. Ты и я. Я выпью... Разбуянюсь, расхрабрюсь... И наконец скажу тебе все, что я должен сказать" Из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" 31 декабря этот фильм при желании можно смотреть по нескольким каналам параллельно. Под него режут салаты и открывают первые за день бутылки алкогольных напитков. Фильм Эльдара Рязанова впервые показали 1 января 1976 года в 17:45 по Первой программе Центрального телевидения. Тогда его посмотрели 100 млн зрителей. Рязанов впоследствии рассказывал, что в первые же минуты после окончания фильма зрители стали присылать восторженные телеграммы. 7 февраля по многочисленным просьбам фильм повторили. За 20 лет до этого, 29 февраля 1956 года, вышла другая новогодняя комедия Рязанова — "Карнавальная ночь". Она стала лидером кинопроката, собрав около 50 млн зрителей. Еще один телесимвол Нового года — программа "Голубой огонек", появившаяся в 1962 году и выходящая до сих пор. Вообще, 31 декабря телеканалы показывают множество любимых людьми советских фильмов, например "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая (вышел в 1973 году). Но главный новогодний фильм — это все же "Ирония судьбы". Оливье, селедка под шубой и мандарины "Они встречают от Рождества Христова одна тысяча девятьсот тридцать четвертый год, у них водка, портвейн и рислинг, так они встречали одна тысяча девятьсот тридцать третий год, и селедка у них есть под горчичным соусом, и ветчина из коммерческого магазина, так они встретят и тридцать пятый, и тридцать шестой, и тридцать седьмой, и еще много других годов" "Дети Арбата", Анатолий Рыбаков Как видите, при встрече 1934-го на столе героев "Детей Арбата" не было салатов, без которых мы сегодня не представляем Новый год. Как говорит ресторатор и автор книг по русской национальной кухне Максим Сырников, к тому времени оба салата уже существовали. Но оливье, скорее всего, считался буржуазным, а "шубу" мало кто знал.

Салат, изобретенный поваром Люсьеном Оливье, в конце XIX — начале XX века подавали и в московских трактирах, и на семейных застольях. Какое-то время после революции о нем можно было только вспоминать. Но в предвоенные годы он уже снова появился в ресторанах — правда, с серьезными изменениями состава и под другими названиями: столичный, московский, мясной, картофельный. В годы правления Никиты Хрущева бывший оливье окончательно превратился в салат из картошки, маринованных огурцов, чего-то мясного (вареной колбасы или курицы) и майонеза. А вот зеленый горошек, по словам Сырникова, туда не клали до 70-х годов. Так что то, что мы сейчас считаем "классическим" оливье, на самом деле сформировалось только в 70-е.

"Оливье — это концентрированное выражение дефицита, "что я смог достать для Нового года", — говорит кулинарный блогер Сергей Милянчиков. Для среднего советского человека его ингредиенты были дорогими. Так что этот салат всегда был праздничным — но не сугубо новогодним. Но постепенно, еще в советские времена, такая связь родилась. О селедке под шубой есть байка: якобы уже после революции ее придумал купец — хозяин трактира, в блюде зашифрованы политические символы (свекла — победа красных, селедка — пролетариат, овощи — крестьянство), а название означает "шовинизму и упадку бойкот и анафема". "Ерунда полная", — категорически заявляет Максим Сырников. Откуда на самом деле появилось название — сейчас вряд ли кто скажет, а сам салат точно придумали уже в XX веке: по словам Сырникова, в поваренной книге XIX века его в помине нет.