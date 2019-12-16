Источник: обыски проходят в офисе "Т-Платформы" в Москве

"Сейчас в офисе "Т-Платформы" идут обыск и выемка документов. Кроме документации, следователей интересуют данные, хранящиеся на компьютерах". Работают сотрудники МВД и налоговой инспекции", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Следователи проводят обыски и выемку документов в офисе "Т-Платформы" в Москве, генеральный директор которой Всеволод Опанасенко арестован по обвинению в мошенничестве с компьютерами МВД. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в следственных действиях участвует группа в составе шести человек с участием сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и налоговой инспекции.

Дело против Опанасенко и начальника управления по защите информации МВД России Александра Александрова было возбуждено в марте 2019 года по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями"). По версии следствия, Опанасенко решил получить преимущество при заключении госконтракта и склонил Александрова к совершению преступления. Следователи полагают, что Александров знал о несоответствии характеристик поставляемого компанией "Т-Платформы" оборудования нуждам МВД. Сумма госконтракта - более 350 млн рублей - была квалифицирована как ущерб, причиненный государству.

АО "Т-Платформы" основано в 2002 году. Компания поставляет решения и услуги для высокопроизводительных вычислений и производит в числе прочего компьютеры "Таволга терминал 2ВТ1" на базе российского процессора "Байкал-Т1". С 2016 по 2018 год "Т-Платформы" по госконтракту поставили МВД несколько тысяч комплектов автоматизированных рабочих мест с процессором "Байкал-Т-1" на сумму более 357 млн рублей.

В новость были внесены изменения (18:35 мск) — добавлены подробности по тексту.