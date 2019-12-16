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Минтруд предложил сократить сроки выдачи материнского капитала

Предлагаемые изменения позволят сократить этот срок с 30 дней до 12
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала, сроки проверки представленных гражданами документов и сроки выдачи средств из маткапитала. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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"Предлагаемые изменения позволят оптимизировать механизм взаимодействия территориальных органов ПФР с органами, в распоряжении которых имеется необходимая для вынесения решения об удовлетворении, либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении информация, что, в свою очередь, позволит сократить сроки вынесения решений об удовлетворении, либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении, а также повысить качество предоставления соответствующей государственной услуги", - говорится в пояснительной записке к документу.

В действующем законодательстве заявление о распоряжении средствами маткапитала рассматривалось территориальным органом Пенсионного фонда РФ в месячный срок с даты приема заявления. Предлагаемые изменения позволят сократить этот срок до 12 календарных дней.

Кроме того, предлагается сократить сроки проверки представленных гражданами документов с нынешних 14 дней до пяти календарных дней с даты поступления заявления.

Кроме того, Минтруд предложил сократить сроки принятия решения об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала до 12 календарных дней с даты приема заявления вместо нынешних 30 дней, а также сократить сроки перечисления указанных средств с нынешних 10 календарных дней до трех.

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