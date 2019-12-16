Путин объявил благодарность президенту "Трансмашхолдинга" Бокареву

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил благодарность руководителю "Трансмашхолдинга" Андрею Бокареву за заслуги в создании перспективных образцов подвижного состава для железных дорог и городского рельсового транспорта. Распоряжение о поощрении глава государства подписал 16 декабря. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За эти же заслуги благодарность президента РФ получили шесть менеджеров компании, почетной грамотой награждены еще шесть менеджеров "Трансмашхолинга", а также гендиректор АО "Метровагонмаш" Борис Богатырев.

Этим же распоряжением Путин наградил почетной грамотой за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую и общественную деятельность сенатора Андрея Турчака и депутатов Госдумы Андрея Ветлужских, Дмитрия Морозова, благодарность объявлена сенатору Татьяне Кусайко.

Кроме того, глава государства объявил благодарность трем трудовым коллективам - компании "Апатит", авиационной холдинговой компании "Сухой" и АО "Конструкторское бюро специального машиностроения".