Мосгорсуд заблокировал показ Английской премьер-лиги на сайте "Матч ТВ" по иску Rambler

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд удовлетворил требование компании Rambler о предварительной блокировке трансляций Английской футбольной премьер-лиги на сайте телеканала "Матч ТВ" из-за нарушений авторских прав.

"10 декабря Мосгорсуд удовлетворил заявление "Рамблер интернет холдинг" о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты исключительных прав на прямые трансляции футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги, размещенные на сайте matchtv.ru", - сказал ТАСС представитель Мосгорсуда.

В течение двух недель Rambler должен будет обратиться в суд с исковым заявлением.