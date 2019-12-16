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Жительница Петербурга вернула на родину детей, которых отец увез за границу после развода

Бывший муж Юлии Шик увез двух сыновей за границу под предлогом отдыха, после чего не давал ей с ними общаться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Жительница Санкт-Петербурга Юлия Шик вернула на родину своих детей, которых после развода увез за границу их отец. Женщина боролась за право воспитывать сыновей более двух лет, сообщили в понедельник в пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

История развода директора музея уличного искусства Андрея Зайцева и Юлии Шик получила широкий общественный резонанс после публикаций в социальной сети. По словам матери, бывший муж увез двоих детей под предлогом отдыха за границей и несколько месяцев не давал с ними общаться.

"16 декабря Юлия Шик вместе со своими детьми вернулась в Санкт-Петербург из Португалии. Более двух лет женщина боролась за право воспитывать своих сыновей. Вопрос возвращения детей матери на протяжении всего этого времени оставался в зоне особого внимания депутатов Законодательного cобрания Санкт-Петербурга и на личном контроле председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова", - говорится в сообщении.

В апреле прошлого года депутаты городского Закобрания направляли обращение к главе Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой взять на контроль категорию судебных дел, касающихся отказов в привлечении органов опеки и представителей уполномоченного по правам ребенка при определении места жительства несовершеннолетних детей. Поводом стало обращение Юлии Шик, которая добивалась возможности общаться с детьми после развода и дважды просила суд привлечь к участию в разбирательствах детского омбудсмена. По решению суда Шик могла видеть детей два часа в неделю в присутствии психолога и родственников бывшего супруга, а в привлечении к судебным разбирательствам детского омбудсмена ей дважды было отказано.

Как пояснили в пресс-службе, Юлии Шик удалось найти своих детей лишь в октябре 2019 года в Португалии. В начале декабря португальский суд, руководствуясь Гаагской Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года, принял решение в пользу Юлии Шик - возврате детей на родину вместе с матерью.

"Пример борьбы Юлии Шик за возможность воспитывать своих детей дает надежду тысячам матерей, ищущих своих детей по всему миру. Депутаты продолжат работу по совершенствованию законодательства в этой области, а также работу по контролю за действиями других органов власти. Такие сложные проблемы, как семейный киднеппинг, будут комплексно решены только совместными усилиями всех институтов власти и общества", - процитировали в пресс-службе председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

Теги
Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссияСанкт-Петербург
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