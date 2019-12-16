{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В кабмине не поддержали проект об отмене статьи УК о неоднократных нарушениях на митингах

Пояснительная записка к законопроекту не содержит статистических данных, указали в правительстве России

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала направленный на отзыв депутатами от КПРФ Валерием Рашкиным и Денисом Парфеновым законопроект о признании утратившей силу статьи 212.1 Уголовного кодекса РФ об ответственности за неоднократные нарушения порядка на массовых акциях. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

"Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", - говорится в проекте отзыва.

В пояснительных материалах авторы законопроекта обосновывают свою инициативу практикой якобы имевших место постоянных нарушений конституционно-правового смысла этой статьи при ее применении и "отсутствием общественной опасности соответствующих деяний", говорится в проекте отзыва. Однако, как отмечают составители проекта отзыва, "пояснительная записка к законопроекту не содержит статистических данных об общем количестве уголовных дел и вынесенных по указанной статье УК РФ приговоров, о количестве отмененных решений в связи с нарушениями, допущенными при ее применении, а также данных, свидетельствующих об отсутствии общественной опасности" многократных нарушений на митингах и шествиях. Кроме того, Конституционный суд РФ ранее уже вынес решение, согласно которому эта статья соответствует основному закону страны, но допустил возможность ее уточнения.

Ранее в кабмине также не поддержали законопроект о смягчении наказания за нарушения общественного порядка на митингах, внесенный депутатом от КПРФ Сергеем Шаргуновым. Он, в частности, предлагал в статье о неоднократных нарушениях на митингах снизить размеры штрафов, установив их на уровне от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас - от 600 тыс. до 1 млн руб.). Инициатива предусматривала и сокращение максимального срока лишения свободы - с пяти до трех лет.

Теги
РоссияКПРФРашкин, Валерий ФедоровичШаргунов, Сергей АлександровичПарфенов, Денис Андреевич
Реклама на ТАСС
Более 30 газопроводов ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года
До конца года в регионе могут открыть еще 17 газопроводов, что увеличит протяженность новых сетей до 200 км
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС