В кабмине не поддержали проект об отмене статьи УК о неоднократных нарушениях на митингах

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала направленный на отзыв депутатами от КПРФ Валерием Рашкиным и Денисом Парфеновым законопроект о признании утратившей силу статьи 212.1 Уголовного кодекса РФ об ответственности за неоднократные нарушения порядка на массовых акциях. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

"Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", - говорится в проекте отзыва.

В пояснительных материалах авторы законопроекта обосновывают свою инициативу практикой якобы имевших место постоянных нарушений конституционно-правового смысла этой статьи при ее применении и "отсутствием общественной опасности соответствующих деяний", говорится в проекте отзыва. Однако, как отмечают составители проекта отзыва, "пояснительная записка к законопроекту не содержит статистических данных об общем количестве уголовных дел и вынесенных по указанной статье УК РФ приговоров, о количестве отмененных решений в связи с нарушениями, допущенными при ее применении, а также данных, свидетельствующих об отсутствии общественной опасности" многократных нарушений на митингах и шествиях. Кроме того, Конституционный суд РФ ранее уже вынес решение, согласно которому эта статья соответствует основному закону страны, но допустил возможность ее уточнения.

Ранее в кабмине также не поддержали законопроект о смягчении наказания за нарушения общественного порядка на митингах, внесенный депутатом от КПРФ Сергеем Шаргуновым. Он, в частности, предлагал в статье о неоднократных нарушениях на митингах снизить размеры штрафов, установив их на уровне от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас - от 600 тыс. до 1 млн руб.). Инициатива предусматривала и сокращение максимального срока лишения свободы - с пяти до трех лет.