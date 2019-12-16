Школу на 800 мест откроют в новом районе Волгограда к осени 2021 года

ВОЛГОГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Школу на 800 мест построят в новом микрорайоне "Санаторный" в Волгограде к 1 сентября 2021 года, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"В следующем году приступят к возведению школы на 800 мест. Планируется, что для детей новое общеобразовательное учреждение распахнет двери уже 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

В 2018 году в "Санаторном" власти региона открыли детский сад на 260 мест. Помимо дошкольных учреждений здесь построен многофункциональный спортивный комплекс с волейбольной и баскетбольной площадками, уличными тренажерами и катком, который в теплое время года можно использовать как площадку для других видов спорта.

"Микрорайон развивается активно - все стороны в полном объеме выполнили свои обязательства. Мы удовлетворены ходом и темпом работ", - цитирует пресс-служба слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

По данным пресс-службы областного правительства, подобные микрорайоны с комплексным развитием инфраструктуры и территорий возводятся и в других частях города. Помимо объектов инфраструктуры, в них строят жилые комплексы, в которых предоставляют квартиры жителям региона, которых переселяют из ветхого жилья, а также детям-сиротам.