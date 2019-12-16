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Мосгордума отклонила вопрос "Яблока" из-за несоответствия теме отчета правительства

Фракция обратилась к правительству Москвы с вопросом об ответственности столичных властей за задержанных в рамках протестных акций летом 2019 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вопрос правительству Москвы от фракции "Яблоко" столичного парламента был отклонен комиссией по организации работы думы из-за его несоответствия тематике ежегодного отчета мэра и правительства города. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее на официальном сайте политической партии "Яблоко" было опубликовано сообщение, что Мосгордума отклонила вопрос фракции этой партии к правительству Москвы об ответственности столичных властей за задержанных в рамках протестных акций летом 2019 года. Фракция "Яблоко" считает это грубым вмешательством в депутатскую деятельность.

"В пятницу комиссия по организации работы думы по поручению столичного парламента рассматривала вопросы к отчету мэра перед Мосгордумой о деятельности правительства города за 2018 год; было представлено 16 вопросов, из которых было необходимо выбрать 15 - по три от каждого депутатского объединения. Фракция "Яблоко" единственная подала не три вопроса, а четыре; вопрос, который был поставлен депутатом [Дарьей] Бесединой, комиссия по организации работы думы не поддержала, так как он не относится к отчету правительства города о деятельности за 2018 год. Кроме того, мэр не может отчитываться о деятельности Мосгоризбиркома, Росгвардии, полиции, суда, так как они не являются структурными подразделениями органов исполнительной власти Москвы. Поэтому этот вопрос был отклонен, а остальные три вопроса фракции "Яблоко" полностью поддержаны", - сказал Шапошников.

Ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина планируется провести в рамках пленарного заседания Московской городской думы 18 декабря. Глава Мосгордумы пояснил, что в соответствии с 184-м федеральным законом и уставом города Москвы, вопросы задаются от имени законодательного органа, то есть именно от Московской городской думы - не от имени депутатов, депутатских объединений или профильных комиссий парламента. После выступления мэра столицы, которое продлится до одного часа, градоначальнику зададут 15 вопросов, подготовленных депутатскими объединениями. Регламент "по минуте на вопрос" в рамках пленарного заседания будет сохранен, а ограничивать мэра по времени ответа не планируется.

"Поэтому разговоры о вмешательстве в дела фракции вызывают недоумение", - резюмировал Шапошников.

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