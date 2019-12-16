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Хабаровский омбудсмен намерен разобраться с возможным избиением граждан Киргизии

В одном из киргизских СМИ появилась информация, что в консульство республики в Хабаровске обратились 15 человек, которые сообщили о неправомерном задержании и избиении 73 человек сотрудниками ОМОН

ТАСС, 16 декабря. Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий сообщил ТАСС, что намерен разобраться в ситуации с возможным избиением граждан Киргизии в регионе, по поводу которой выразил протест МИД республики.

В понедельник МИД Киргизии призвал российскую сторону всесторонне и объективно расследовать возможное избиение граждан республики в Хабаровске.

"Я впервые слышу информацию, чтобы кто-то у нас целенаправленно избивал граждан другого государства, в частности Киргизии. Во всяком случае, ко мне никто не обращался по этому поводу. Если такие факты есть или будут, конечно, я буду внимательно к этому относиться и вместе с правоохранительными органами делать все, чтобы такого не было. В любом случае буду держать [ситуацию] на контроле", - сказал Чесницкий.

По информации агентства 24.kg, в консульство Киргизии в Хабаровске 13 декабря обратились 15 человек. Они сообщили, что за день до этого сотрудники ОМОН неправомерно задержали и избили 73 человека.

Как сообщала пресс-служба МИД Киргизии, в понедельник в министерство был вызван советник-посланник посольства РФ в Киргизии Вадим Чекмазов, в ходе встречи представители МИД отметили факты избиения граждан Киргизии "со стороны отдельных сотрудников" и выразили протест таким действиям. МИД не уточнил, о сотрудниках какого ведомства идет речь.

Теги
КиргизияРоссияХабаровский край
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