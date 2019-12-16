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Футбол в Англии
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Rambler попросит суд запретить показ игр Английской футбольной премьер-лиги на "Матч ТВ"

Компания требует прекращения распространения незаконного контента

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Rambler в ближайшее время подаст иск о прекращении распространения незаконного контента - видеоряда матчей Английской Футбольной Премьер-лиги на "Матч ТВ". Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на руководителя спортивных проектов Rambler Group Михаила Гершковича.

"Rambler Group является обладателем исключительного права на прямые трансляции и видеоконтент футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги в сезонах 2019/20, 2020/21, 2021/22 годов. Причиной подачи требований в суд стало незаконное распространение отдельных фрагментов видеоряда матчей АПЛ на сайте "Матч ТВ" в период с августа по ноябрь 2019 года. Принятые Мосгорсудом предварительные обеспечительные меры позволяют в ближайшее время подать исковое заявление, в котором мы потребуем лишь прекращения распространения незаконного контента", - сказал он.

Ранее в понедельник Мосгорсуд удовлетворил требование компании Rambler о предварительной блокировке трансляций Английской футбольной премьер-лиги на сайте телеканала "Матч ТВ" из-за нарушений авторских прав.

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