Экс-президент "Роспромбанка" осужден на пять лет колонии за растрату более 730 млн рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего президента "Роспромбанка" Сергея Салогубова за растрату более 730 млн рублей этой кредитной организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Подсудимый Салогубов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Белова.

Салогубову было предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как установил суд, преступная группа для хищения имущества, вверенного президенту банка, была создана не позднее марта 2016 года, в ее состав вошли Салогубов (назначен президентом банка 16 марта 2016 года), Ольга Саберова и другие лица, в том числе трудоустроенные в банке.

С августа по сентябрь 2016 года Салогубов, Саберова и другие участники организованной группы заключили фиктивные договоры уступки прав требований (цессии), купли-продажи имущества. Таким путем было растрачено в пользу участников организованной группы вверенное Салогубову имущество банка общей стоимостью более 730 млн рублей.

Саберовой заочно предъявлено обвинение, она объявлена в международный розыск. Салогубов был заключен под стражу на время суда. Следствие продолжает устанавливать остальных соучастников преступления.