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Старейшая в мире супружеская пара отметила 80-летие свадьбы

Суммарный возраст Джона и Шарлотты Хендерсон достиг 211 лет

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Старейшая в мире супружеская пара - 106-летний Джон Хендерсон и 105-летняя Шарлотта - отметила 80-ю годовщину свадьбы. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, Джон доставил Шарлотту на торжество в Лонгхорне (штат Техас) в двухместном автомобиле модели 1920 года и подарил ей букет цветов: точно так же, как на их первом свидании.

Они познакомились в Университете Техаса в 1934 году и вступили в брак в 1939 году.

"Они чудесная пара и пример того, как могут быть счастливы люди в браке, - заявил в интервью телекомпании их родственник Джейсон Фри, который помог добиться включения четы Хендерсон в Книгу рекордов Гиннесса в качестве старейшей в мире супружеской пары. - Они рады тому, что постоянно находятся рядом, вместе путешествуют и живут насыщенной жизнью".

К 16 декабря суммарный возраст супругов достиг 211 лет и 175 дней. У них, как отметила телекомпания CNN, крепкое здоровье, и они считают, что секрет долголетия и счастливой семейной жизни кроется в умеренности и взаимной любви.

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