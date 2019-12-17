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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: каждый четвертый житель крупного российского города не доверяет соседям по дому

По данным опроса, в целом по России доля не доверяющих соседям в многоквартирных домах составляет 18%
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Жители городов-миллионников меньше других россиян склонны доверять соседям, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Доля недоверчивых жителей многоквартирных домов - 18%, среди снимающих жилье не доверяет соседям каждый третий (28%). Также выше доля жильцов многоквартирных домов, не доверяющих своим соседям, среди жителей городов-миллионников (25%)", - отмечается в комментарии по итогам опроса.

При этом, как выяснил ВЦИОМ, 79% россиян доверяют соседям. Почти половина опрошенных (46%) утверждают, что знакомы почти со всеми соседями по подъезду, 36% знают небольшую часть или не знают никого. Эта доля выше среди тех, кто живет в съемной квартире (58%).

"За последний год с большинством соседей здоровались 86% жителей многоквартирных домов", - отметили авторы исследования. По данным опроса, 31% опрошенных не общались с соседями на бытовые темы, 43% не взаимодействовали при решении общих проблем по дому, и только 34% жильцов многоквартирных домов проводили время с соседями.

Больше половины россиян, живущих в многоквартирных домах, за последний год-два помогали соседям (62%). Чаще к ним обращались за помощью в ремонте (12%), советом или поддержкой, а также материальной помощью (по 8%). Небольшая часть жильцов многоквартирных домов по просьбе соседей ходили в магазин, присматривали за детьми или животными, помогали донести тяжести.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ Спутник" был проведен 7 декабря, в нем приняли участие жители России в возрасте от 18 лет. Опрос проводился по телефону по случайной выборке в 1,6 тыс. человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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РоссияОпросы общественного мнения
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