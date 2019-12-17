Эксперты назвали причины, по которым российские дети становятся сиротами

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Алкоголизм родителей, уклонение от выполнения своих обязанностей, а также тяжелое материальное положение являются основными причинами, из-за которых дети в России становятся сиротами и попадают в детдома. Такие выводы следуют из имеющегося в распоряжении ТАСС "Исследования причин социального сиротства - жизненных ситуаций, которые приводят к попаданию детей в детские учреждения".

"На первом месте среди причин попадания ребенка в детские учреждения, в том числе лишения родителей родительских прав, стоит алкоголизм родителя", - говорится в исследовании. Эта причина встречается в 40,4% случаев, отмечают авторы.

Также анализ жизненных обстоятельств показал, что в 24,5% случаев к помещению детей в детдома приводит уклонение родителей от выполнения своих обязанностей, а в 14,1% - тяжелое материальное положение. Заболевание, инвалидность ребенка становится причиной отказа от него в 13% случаев, "внутрисемейный конфликт" - в 2,4% случаев.

Типы и сценарии

Кроме того, авторы на основе данных составили три характерных типа семейного окружения детей, которые попадают в детдома. Так, в "группе риска" находятся матери-одиночки либо матери, находящиеся в гражданском браке с человеком с асоциальным поведением; полные семьи, но в стрессовой ситуации (развод, смерть, тюремное заключение родителя); многодетные семьи, живущие на детские пособия. Для родителей последнего типа характерен инфантилизм, поясняют исследователи.

Также в документе выделяются пять типичных сценариев попадания ребенка в детдом. В первом случае семья находится на учете несколько лет, детей неоднократно изымали из семьи и возвращали, когда мать демонстрировала изменение в поведении, но до тех пор, пока она окончательно не лишалась родительских прав.

Второй связан с алкоголизмом родителей. Они соглашаются добровольно пройти лечение, устраиваются на работу, заботятся о детях, "однако большая часть таких родителей после нескольких месяцев трезвости переживает рецидивы". В третьем случае у матери появляется сожитель-алкоголик, который вовлекает ее в распитие спиртных напитков. В четвертом - один из родителей попадает в тюрьму, а в пятом - родители временно помещают ребенка в детдом, поскольку не могу исполнять свои обязанности. Через некоторое время они перестают навещать детей, участвовать в их воспитании.

Об исследовании

Исследование проведено в 2019 году Аналитическим центром при правительстве РФ по заказу благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Авторы, в частности, анализировали статистические данные, которые характеризуют масштабы и динамику выявления детей, оставшихся без попечения родителей, а также проводили анализ жизненных ситуаций, которые привели к помещению детей в детдома.

В качестве источников использовались форма федерального статистического наблюдения №103-РИК "Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", информация из Государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; мониторинг и оценка соответствия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям законодательства в области опеки и попечительства, за 2018 год, а также сведения, предоставленные детскими учреждениями субъектов РФ.

Что касается жизненных ситуаций, то эксперты проанализировали данные, которые предоставили 782 детских учреждения из 76 регионов России. Всего массив данных включал 25,9 тыс. случаев помещения детей в детдома.