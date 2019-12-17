На Украине выйдет последняя печатная версия журнала "Перец", основанного в 1922 году

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Cатирический журнал "Перец" перестанет выходить в печатной версии. Об этом сообщила редакция издания в Facebook.

"Анонс "Перца" за 2019 год - последнего печатного экземпляра. С января издание будет выходить только в электронном виде", - отмечает СМИ.

Сотрудники редакции напомнили, что журнал уже закрывался в декабре 2013 года, после чего периодически выходил в виде боевого листка "Перец на передовой". Его издавали на волонтерских началах и распространяли в зоне силовой операции в Донбассе.

В январе 2017 года "Перец" возродили по инициативе творческой группы. Однако издание не смогло выжить из-за финансовых проблем, поскольку средств подписчиков хватало только на верстку, корректуру текстов и печать. Львиную долю денег забирала "Укрпочта" на доставку журнала. Сатирики, карикатуристы и редакторы работали бесплатно, утверждают в издании. В итоге коллектив "Перца" решил перейти на цифровой формат.

"Перец" был основан в 1922 году в Харькове. Пик его популярности пришелся на 1970-1980 годы. Наряду с общесоюзным журналом "Крокодил" он был известнейшим печатным изданием сатирико-юмористического профиля в СССР.