РГО и "Яндекс" будут совместно работать над "Яндекс.Картами"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу вручил членские билеты управляющему директору и директору стратегических направлений группы компаний "Яндекс" Тиграну Худавердяну и Алексею Федотову и обсудил с ними ряд совместных проектов. Встреча состоялась в штаб-квартире РГО в Москве.

Шойгу отметил, что Русское географическое общество и "Яндекс" уже имеют опыт совместного сотрудничества - в 2014 году на "Яндекс.Картах" появились панорамы 11 островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Они были сделаны фотографом "Яндекса" в рамках экспедиции РГО. Это самые северные территории, панорамы которых есть на "Яндекс.Картах". Также Шойгу отметил поддержку "Яндексом" фотоконкурса РГО "Самая красивая страна".

"Я думаю, что у нас большие перспективы не только здесь, но и с другими проектами РГО", - сказал глава общества. По его словам, это географические и этнографические проекты, а также новые экспедиции, которые должны прийти на смену хорошо раскрученным исследованиям.

"Надеюсь, что у нас впереди большая интересная, а самое главное, нужная работа", - добавил он.

По словам Худавертяна, который в октябре вошел в состав попечительского совета РГО, компания продолжит развивать сервис "Яндекс.Карты" при поддержке РГО.

Новые проекты

Еще одним проектом станет "Яндекс.Учебники". Управляющий директор отметил, что сегодня 17 тыс. учителей используют сервис для выдачи заданий. Сейчас он включает только русский язык и математику, в будущем планируется включить туда и географию. По данным РГО, в частности, планируется, что при помощи экспертов общества будут созданы мультимедийные тесты на знание географии как для учеников начальной школы (1-4-й классы), так и для учащихся 5-9-х классов.

Худавертян также отметил, что в планах "Яндекса" участие в проведении Географического диктанта и географической олимпиады.

По данным общества, что касается сервиса "Яндекс.Карты", то при помощи специалистов общества на картах будут указаны исторические названия географических объектов, которые давали им еще в прошлые века и десятилетия российские первооткрыватели. Внимание на эту проблему обратил президент России Владимир Путин на одном из заседаний попечительского совета РГО.

Также РГО готово передавать геосервисам "Яндекса" данные о географических, историко-культурных объектах, получаемые в ходе многочисленных экспедиций, в том числе и в труднодоступные места, и принять участие в проекте "Яндекса" "Народная карта".