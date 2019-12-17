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Новый год и Рождество - 2020

Эксперты рассказали, как сохранить вид новогодней елки

По мнению специалистов, дерево надо оберегать от батарей и хранить в воде
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

ВАРШАВА, 17 декабря. /ТАСС/. Елку нельзя ставить рядом с батареями или какими-то обогревательными приборами, если хотите избежать осыпания иголок. Об этом рассказывает интернет-портал onet.pl.

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Оптимальная температура, при которой елка сохранится лучше всего, - 20-22 градуса Цельсия. Нужно учитывать эту информацию при выборе электрических гирлянд. Отмечается, что гирлянды также надо отсоединять от сети на ночь и всегда выключать, когда уходите из дома.

Помимо этого, отмечается, что дольше всего сохраняют вид елки, стоящие в воде. Деревья, ствол которых вставлен в крестовину, начинают осыпаться спустя несколько дней.

В воду для елки следует добавлять сахар и соль, а также медные и серебряные монеты, которые не дадут развиваться бактериям и грибкам. Сама вода должна быть теплой.

Подчеркивается, что эти рекомендации могут сохранять вид дерева лишь в течение нескольких лишних дней, елка не будет стоять "вечно".

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Новый год и Рождество - 2020
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