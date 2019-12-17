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Госдума отложила рассмотрение перевода творческих работников на контракты

Законопроект приняли в первом чтении, однако достигнута договоренность пока не проводить второе чтение

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по культуре добился приостановки рассмотрения законопроекта, касающегося одномоментного перевода творческих работников с бессрочных договоров на контракты, то есть перевода творческой сферы из зоны Трудового кодекса в Гражданский. Об этом сообщила во вторник журналистам член комитета Елена Драпеко.

"У нас есть целая группа законов, которые, мы считаем, не должны быть приняты и которые мы держим изо всех сил. Это закон о контрактной системе для творческих работников, и нас в этом смысле поддержала Федерация независимых профсоюзов. Мы им объяснили, что сначала от Трудового кодекса откажутся в нашей сфере, а следующими будут они", - сказала Драпеко.

Депутат напомнила, что в рамках гражданско-правовых отношений работодатель не должен оплачивать сотруднику, например, пособие по беременности и больничный лист.

Законопроект приняли в первом чтении, но, по словам Драпеко, достигнута договоренность пока не проводить второе чтение.

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