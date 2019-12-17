{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр перевнесут в Госдуму до 1 февраля

Зампред комитета СФ Елена Мизулина отметила, что необходимо все рациональные предложения Лиги безопасного интернета включить в текст инициативы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сенаторы намерены до 1 февраля перевести на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр, доработав текст с учетом замечаний профильного думского комитета. Об этом заявила во вторник зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

"Мы предлагаем поддержать проект федерального закона тот, который сейчас в Думе, [в который] нужно подготовить поправки при участии представителей интернет-сообщества. Поскольку законопроект возвращен авторам, нам предоставлена возможность внести соответствующие поправки. Он не снят с рассмотрения Госдумы, и нам бы хотелось направить поправки до 1 февраля, чтобы не затягивать с принятием закона", - сказала Мизулина на парламентских слушаниях, посвященных совершенствованию законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Она рассказала, что на днях состоялось заседание профильного комитета Госдумы по обсуждению законопроекта, касающегося маркировки и оборота компьютерных и видеоигр. "Комитет собирался его отклонить, но, благодаря тому, что участвовал и представитель нашего комитета, законопроект не был отклонен, он возвращен авторам. В качестве замечания в заключении указано что нужно устранить противоречия, образовавшиеся и включить в статью 11 [закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"] положение о том, что все, что касается компьютерных и видеоигр должно подлежать маркировке", - сообщила Мизулина.

Она с сожалением отметила, что необходимость включения компьютерных и видеоигр в перечень информации, причиняющей вред здоровью детей, возникла лишь спустя 10 лет после принятия закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Мизулина напомнила, что Лига безопасного интернета подготовила законопроект, который было поручено доработать и подготовить для внесения в Госдуму специально созданной сенаторской рабочей группе. В результате в мае текущего года группа сенаторов внесла в нижнюю палату парламента законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр, разработанный с целью "наведения порядка в области оборота видео- и компьютерных игр, демонстрирующих акты насилия". Правовое управление Госдумы не поддержало инициативу.

По словам Мизулиной, из итогового подготовленного сенаторского законопроекта выпало упоминание о сетевых играх, а также не была внесена норма, которая предусматривала возможность изъятия продукции без возрастной маркировки. Также, как отметила сенатор, были исключены положения, касавшиеся информационного посредника. "Правда, применительно к информационному посреднику было предложено поработать над этой частью законопроекта и подготовить другой законопроект", - сказала она.

Зампред комитета СФ отметила, что так как законопроект не снят с рассмотрения, необходимо еще раз внимательно посмотреть и все рациональные предложения Лиги безопасного интернета включить в текст инициативы.

Рекомендации участников слушаний

Глава комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова, которая проводит парламентские слушания в СФ, предложила включить в проект рекомендаций слушаний положение о поддержке законопроекта и необходимости скорейшей его доработки. "Сроки до 1 февраля, я думаю, вполне разумные. Я попрошу нашу рабочую группу зафиксировать этот момент", - сказала сенатор. Она также подчеркнула, что кроме вопросов, касающихся юридической техники подготовки инициативы, "важно сосредоточиться на том, чтобы бесконечно корректируя и совершенствуя законопроект, не выплеснулась сама суть". "Группа работала практически полгода. Очень много хороших идей было зафиксировано. Сейчас дело чести вернуть [в законопроект] все то, что почему-то вдруг ушло из наших предложений", - сказала Гумерова.

В свою очередь Мизулина отметила, что сенаторы совместно с представителями интернет-сообщества смогут в поставленный срок доработать инициативу и предложить четкие и понятные формулировки терминов в законопроекте. "Мы сможем сформулировать поправки и определиться, это все-таки только видеоигры или это аудиовизуальные произведения, выпадают ли сетевые игры, потому что это тоже очень важно, это все имеет значение. Нам нужно, чтобы игры, в которые играют наши дети, чтобы весь этот объем был обязательно учтен. Мы не можем допустить, чтобы виртуальный мир уничтожил реальный", - заключила сенатор.

Согласно думскому регламенту, профильный комитет может как отклонить законопроект в случае полного несогласия с его концепцией, либо вернуть авторам на доработку, если концептуально проект закона поддерживается депутатами. После внесения соответствующих изменений до процедуры первого чтения разработчики вновь направляют текст доработанной инициативы в Думу.

Теги
РоссияМизулина, Елена БорисовнаГумерова, Лилия Салаватовна
Реклама на ТАСС
Интервью
Сергей Жвачкин: масштаб "Большого университета" Томска сопоставим с МГУ и Сорбонной
Глава Томской области — о создании научно-образовательного центра мирового уровня, реализации нацпроектов и несправедливостях бюджетной политики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС