Законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр перевнесут в Госдуму до 1 февраля

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сенаторы намерены до 1 февраля перевести на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр, доработав текст с учетом замечаний профильного думского комитета. Об этом заявила во вторник зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

"Мы предлагаем поддержать проект федерального закона тот, который сейчас в Думе, [в который] нужно подготовить поправки при участии представителей интернет-сообщества. Поскольку законопроект возвращен авторам, нам предоставлена возможность внести соответствующие поправки. Он не снят с рассмотрения Госдумы, и нам бы хотелось направить поправки до 1 февраля, чтобы не затягивать с принятием закона", - сказала Мизулина на парламентских слушаниях, посвященных совершенствованию законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Она рассказала, что на днях состоялось заседание профильного комитета Госдумы по обсуждению законопроекта, касающегося маркировки и оборота компьютерных и видеоигр. "Комитет собирался его отклонить, но, благодаря тому, что участвовал и представитель нашего комитета, законопроект не был отклонен, он возвращен авторам. В качестве замечания в заключении указано что нужно устранить противоречия, образовавшиеся и включить в статью 11 [закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"] положение о том, что все, что касается компьютерных и видеоигр должно подлежать маркировке", - сообщила Мизулина.

Она с сожалением отметила, что необходимость включения компьютерных и видеоигр в перечень информации, причиняющей вред здоровью детей, возникла лишь спустя 10 лет после принятия закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Мизулина напомнила, что Лига безопасного интернета подготовила законопроект, который было поручено доработать и подготовить для внесения в Госдуму специально созданной сенаторской рабочей группе. В результате в мае текущего года группа сенаторов внесла в нижнюю палату парламента законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр, разработанный с целью "наведения порядка в области оборота видео- и компьютерных игр, демонстрирующих акты насилия". Правовое управление Госдумы не поддержало инициативу.

По словам Мизулиной, из итогового подготовленного сенаторского законопроекта выпало упоминание о сетевых играх, а также не была внесена норма, которая предусматривала возможность изъятия продукции без возрастной маркировки. Также, как отметила сенатор, были исключены положения, касавшиеся информационного посредника. "Правда, применительно к информационному посреднику было предложено поработать над этой частью законопроекта и подготовить другой законопроект", - сказала она.

Зампред комитета СФ отметила, что так как законопроект не снят с рассмотрения, необходимо еще раз внимательно посмотреть и все рациональные предложения Лиги безопасного интернета включить в текст инициативы.

Рекомендации участников слушаний

Глава комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова, которая проводит парламентские слушания в СФ, предложила включить в проект рекомендаций слушаний положение о поддержке законопроекта и необходимости скорейшей его доработки. "Сроки до 1 февраля, я думаю, вполне разумные. Я попрошу нашу рабочую группу зафиксировать этот момент", - сказала сенатор. Она также подчеркнула, что кроме вопросов, касающихся юридической техники подготовки инициативы, "важно сосредоточиться на том, чтобы бесконечно корректируя и совершенствуя законопроект, не выплеснулась сама суть". "Группа работала практически полгода. Очень много хороших идей было зафиксировано. Сейчас дело чести вернуть [в законопроект] все то, что почему-то вдруг ушло из наших предложений", - сказала Гумерова.

В свою очередь Мизулина отметила, что сенаторы совместно с представителями интернет-сообщества смогут в поставленный срок доработать инициативу и предложить четкие и понятные формулировки терминов в законопроекте. "Мы сможем сформулировать поправки и определиться, это все-таки только видеоигры или это аудиовизуальные произведения, выпадают ли сетевые игры, потому что это тоже очень важно, это все имеет значение. Нам нужно, чтобы игры, в которые играют наши дети, чтобы весь этот объем был обязательно учтен. Мы не можем допустить, чтобы виртуальный мир уничтожил реальный", - заключила сенатор.

Согласно думскому регламенту, профильный комитет может как отклонить законопроект в случае полного несогласия с его концепцией, либо вернуть авторам на доработку, если концептуально проект закона поддерживается депутатами. После внесения соответствующих изменений до процедуры первого чтения разработчики вновь направляют текст доработанной инициативы в Думу.