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Единороссы не поддерживают запрет торговли снюсом и никотиносодержащими смесями

В партии считают достаточными существующие ограничения
Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме считает существующие антитабачные ограничения в законодательстве РФ достаточными и не поддерживает инициативу запретить снюс (сосательный табак) и никотиносодержащие смеси. Об этом во вторник сообщил журналистам первый замглавы фракции Андрей Исаев.

В конце ноября депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, запрещающий торговлю в РФ не только насваем и снюсом, но и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин. Речь идет о поправках в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

"Мы, безусловно, за то, чтобы такого рода продукция не попадала несовершеннолетним, но в целом хочу обратить ваше внимание на то, что это закон о защите людей от воздействия табачного дыма", - отметил Исаев.

По его словам, законодатели обязаны защитить от воздействия табачного дыма людей, выбравший здоровый образ жизни. "Вторая история - это люди, которые добровольно потребляют никотин сами. Вот здесь, с нашей точки зрения, эффективны не запреты, а пропаганда здорового образа жизни, создание соответствующих условий", - считает он.

Запрет снюса, полагает парламентарий, приведет к призывам ограничить продажу, в частности, никотиновых пластырей. "Запреты должны иметь разумные запреты и ограничения, - подчеркнул Исаев. - Мы считаем те ограничения, которые существуют, достаточными".

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Россия
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