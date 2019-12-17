{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поезда в Крыму будут встречать "Легендарным Севастополем", а проводят "Прощанием славянки"

Первый поезд отправится в регион 23 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Встречать и провожать поезда на станциях Симферополь и Севастополь после начала железнодорожного движения по Крымскому мосту будут мелодиями известных произведений, посвященных Симферополю и Севастополю, а провожать - маршем "Прощание славянки", сообщили ТАСС в пресс-службе федерального госпредприятия "Крымская железная дорога".

Спецпроект на тему
Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"Принято решение о том, что встречать поезда на станциях Симферополь и Севастополь будут мелодиями "Мой Симферополь - ворота Крыма" и "Легендарный Севастополь", а провожать <...> - маршем "Прощание славянки", - сообщили в пресс-службе.

Председатель Геральдической комиссии Республики Крым, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал решения о музыкальном сопровождении прибытия и отправления поездом исторически верным и оправданным.

"Достоверно известно, что первые сто экземпляров марша "Прощание славянки" были отпечатаны в Крыму, в Симферопольской типографии его автором Василием Агапкиным, который написал этот марш в 1912 году, песня "Легендарный Севастополь" по праву считается гимном города, она очень патриотична", - сообщил он ТАСС.

"Легендарный Севастополь" композитора Вано Мурадели, была утверждена гимном Севастополя в 1994 году, песня "Мой Симферополь - ворота Крыма" композитора Леонида Хейфеца - Поляковского в 1984 году, в год 200-летия Симферополя, была признана лучшей песней о городе.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Интервью
Сергей Жвачкин: масштаб Большого университета Томска сопоставим с МГУ и Сорбонной
Глава Томской области — о создании научно-образовательного центра мирового уровня, реализации нацпроектов и несправедливостях бюджетной политики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС