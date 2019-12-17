Поезда в Крыму будут встречать "Легендарным Севастополем", а проводят "Прощанием славянки"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Встречать и провожать поезда на станциях Симферополь и Севастополь после начала железнодорожного движения по Крымскому мосту будут мелодиями известных произведений, посвященных Симферополю и Севастополю, а провожать - маршем "Прощание славянки", сообщили ТАСС в пресс-службе федерального госпредприятия "Крымская железная дорога".

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"Принято решение о том, что встречать поезда на станциях Симферополь и Севастополь будут мелодиями "Мой Симферополь - ворота Крыма" и "Легендарный Севастополь", а провожать <...> - маршем "Прощание славянки", - сообщили в пресс-службе.

Председатель Геральдической комиссии Республики Крым, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал решения о музыкальном сопровождении прибытия и отправления поездом исторически верным и оправданным.

"Достоверно известно, что первые сто экземпляров марша "Прощание славянки" были отпечатаны в Крыму, в Симферопольской типографии его автором Василием Агапкиным, который написал этот марш в 1912 году, песня "Легендарный Севастополь" по праву считается гимном города, она очень патриотична", - сообщил он ТАСС.

"Легендарный Севастополь" композитора Вано Мурадели, была утверждена гимном Севастополя в 1994 году, песня "Мой Симферополь - ворота Крыма" композитора Леонида Хейфеца - Поляковского в 1984 году, в год 200-летия Симферополя, была признана лучшей песней о городе.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря.