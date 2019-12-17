Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

В декабре несколько школьников из разных российских регионов отравились после употребления никотиносодержащих леденцов, которые также называют снюсом. Рассказываем, что это такое, почему эти конфетки набирают популярность в молодежной среде и что делают власти, чтобы это исправить.
Что такое снюс
Снюс — один из видов некурительного бездымного табака, который полностью или частично изготовлен из очищенной табачной пыли или мелкой фракции резаного табака, предназначен для рассасывания. В России он начал продаваться в начале 2000-х и распространился среди подростков. В конце 2015 года появился запрет на оптовую и розничную торговлю им. За два года до этого такой же запрет ввели и на продажу насвая (сосательного табака, изготовленного из табака, извести и другого сырья). Штраф для нарушителей-граждан составил от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 7 тыс. до 12 тыс., для юрлиц — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей.
Однако появилась альтернатива: бестабачная смесь с добавлением никотина, которая не подпадает под закон и продается без ограничений. Это могут быть как пакетики со смесью, так и леденцы, пастилки. Неофициально их также называют снюсом. Такие никотиносодержащие продукты спокойно можно найти в обычных ларьках на остановках общественного транспорта, отмечала депутат Госдумы Наталья Костенко. "В отличие от снюса, никотиновые смеси не имеют горького привкуса табака, имеют приятные вкусы (фруктов, ягод, кока-колы), что приводит к полному поглощению дозы никотина", — сказала она.
Почему снюс стал популярным
Употребление бездымного табака возрастает во многих частях мира, предупреждает ВОЗ. Эта сфера не везде регулируется, так как основные усилия направлены на борьбу с курением. Например, в ЕС запрет на табак для орального использования введен в 1992 году (кроме Швеции), а в некоторых странах СНГ его до сих пор нет. Из-за этого снюс и насвай становятся более доступными альтернативами сигаретам.
Полноценной статистики о распространенности бездымного табака и никотиновых смесей нет. Однако в ВОЗ отмечают, что, по данным опросов, употребление среди молодежи выше, чем среди взрослого населения (в России: 2,7% против 0,6%). Проект "Трезвая Россия" фиксирует активное использование снюса среди несовершеннолетних с 2018 года. Из опрошенных активистами 4000 школьников в возрасте от десяти до 17 лет каждый знал, что такое снюс, и каждый четвертый хоть раз его пробовал. По данным ОНФ, в самых популярных сообществах о снюсе и его аналогах в социальной сети "ВКонтакте" состоят больше 100 тыс. человек, на публичные страницы отдельных производителей подписаны по несколько тысяч.
По словам заместителя главврача по лечебной части Воронежского областного клинического наркологического диспансера Ирины Третьяковой, в регионе есть случаи употребления снюса детьми в возрасте от десяти лет. В Пензенской области, отметил зампредседателя Общественной палаты Пензенской области нарколог Сергей Дегтярь, школьники старших классов активно продают снюс младшим, это также проблема 9–11-х классов, колледжей, первых курсов институтов.
"Снюс набирает популярность, потому что его можно принимать незаметно, и никто не узнает. Сигареты сейчас подростку купить достаточно сложно, нужно кого-то просить, а снюс — проще. Подростки являются как раз тем контингентом, который начинает свой опасный для жизни никотиновый путь со снюса", — считает заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практической центра наркологии Олег Кутушев.
В чем опасность никотиносодержащих леденцов
Вместе со слюной никотин в высоких концентрациях очень быстро попадает в кровь и в мозг, отметил Олег Кутушев. Один мешочек снюса в среднем содержит около 40 мг никотина, такую же дозу можно получить, выкурив одновременно две пачки традиционных сигарет. Это очень большая доза, которая может привести к острому отравлению никотином, а впоследствии — к судорогам и нарушению дыхания.
Употребление снюса вызывает привыкание. "Неважно, как он [никотин] принимается — через курительный табак, жевательный, сосательный, как снюс или электронные средства доставки никотина. Это все равно никотин, нейротоксин, который вызывает зависимость", — пояснил он.
К чему приводит употребление снюса школьниками
В отсутствие полноценной статистики употребления никотиносодержащих леденцов общественности становятся известны только экстренные случаи. Президенту некоммерческого фонда "Город без наркотиков", депутату городской думы Екатеринбурга Тимофею Жукову известно как минимум о двух случаях отравления, причем одной из жертв снюса стала девочка. "Сегодня к нам привели пацана 12-летнего..., у него даже черные мешки под глазами образовались. Он рассказал, что баловался какое-то время снюсами, потом у него начались проблемы со сном, головные боли, головокружение, тошнота, потеря аппетита, понижение зрения", — сказал он.
В Оренбургской области УМВД с начала 2019 года начало проводить рейды по местам продажи снюса, за это время было изъято 223 единицы жевательной никотиносодержащей смеси. В полиции зарегистрировано пять сообщений об употреблении подростками снюса, в том числе с последующим обращением за медицинской помощью.
С употреблением снюса связывают также несколько смертельных случаев среди подростков. Так, в ноябре Новосибирская областная прокуратура инициировала проверку по факту смерти 13-летнего школьника, который, по данным местных СМИ, пробовал снюс. Тело подростка было обнаружено в подъезде жилого дома. В декабре в Смоленской области органы следствия начали проверку по факту смерти 12-летнего школьника, которая, по предварительным данным, наступила после употребления снюса и газа для заправки зажигалок.
Что делают власти, чтобы контролировать распространение снюса
В ноябре в Госдуму поступил законопроект о запрете на торговлю любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин, а также об ужесточении административной ответственности в случае нарушения. "Логика регулирования должна быть проста: электронные сигареты должны регулироваться так же, как и обычные сигареты, а любые смеси для жевательного и сосательного потребления никотина — так же, как уже урегулированы насвай и снюс", — отметил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
В регионах борются с никотиновой модой на своем уровне. Так, в Пензенской области разработан законопроект, запрещающий продажу снюсов несовершеннолетним, за нарушение предусмотрен штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей для физических лиц и от 100 тыс. до 200 тыс. рублей — для юрлиц. Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал полностью убрать снюсы из продажи и, по данным властей региона, более 90% торговых точек к нему прислушались. Теперь там намерены сосредоточить усилия на борьбе с продажей смесей через интернет. Ограничительные меры также принимают в Тамбовской, Курганской, Оренбургской, Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, Удмуртии.
Кроме того, парламенты многих российских регионов намерены уже в ближайшее время направить обращения в органы федеральной власти для внесения изменений в федеральное законодательство. "Нам очень важно, чтобы вещества, не содержащие табак, но содержащие никотин, были законодательно урегулированы на федеральном уровне. Потому что без этого полностью ограничить их продажу на территории региона мы не сможем. Мы будем готовить обращение в федеральные органы власти — Госдуму РФ, возможно, в правительство РФ", — сообщила председатель комитета заксобрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.