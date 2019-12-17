Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Употребление бездымного табака возрастает во многих частях мира, предупреждает ВОЗ. Эта сфера не везде регулируется, так как основные усилия направлены на борьбу с курением. Например, в ЕС запрет на табак для орального использования введен в 1992 году (кроме Швеции), а в некоторых странах СНГ его до сих пор нет. Из-за этого снюс и насвай становятся более доступными альтернативами сигаретам.

Полноценной статистики о распространенности бездымного табака и никотиновых смесей нет. Однако в ВОЗ отмечают, что, по данным опросов, употребление среди молодежи выше, чем среди взрослого населения (в России: 2,7% против 0,6%). Проект "Трезвая Россия" фиксирует активное использование снюса среди несовершеннолетних с 2018 года. Из опрошенных активистами 4000 школьников в возрасте от десяти до 17 лет каждый знал, что такое снюс, и каждый четвертый хоть раз его пробовал. По данным ОНФ, в самых популярных сообществах о снюсе и его аналогах в социальной сети "ВКонтакте" состоят больше 100 тыс. человек, на публичные страницы отдельных производителей подписаны по несколько тысяч.

По словам заместителя главврача по лечебной части Воронежского областного клинического наркологического диспансера Ирины Третьяковой, в регионе есть случаи употребления снюса детьми в возрасте от десяти лет. В Пензенской области, отметил зампредседателя Общественной палаты Пензенской области нарколог Сергей Дегтярь, школьники старших классов активно продают снюс младшим, это также проблема 9–11-х классов, колледжей, первых курсов институтов.

"Снюс набирает популярность, потому что его можно принимать незаметно, и никто не узнает. Сигареты сейчас подростку купить достаточно сложно, нужно кого-то просить, а снюс — проще. Подростки являются как раз тем контингентом, который начинает свой опасный для жизни никотиновый путь со снюса", — считает заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практической центра наркологии Олег Кутушев.