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"Одноклассники" запустили сервис поиска похожей музыки

Пользователи соцсети с помощью алгоритма рекомендаций смогут найти схожую по звучанию и стилю музыку

"Одноклассники" запустили сервис, с помощью которого пользователи смогут найти схожую по звучанию и стилю музыку. Как отметили в пресс-службе соцсети, сервис позволит расширить музыкальный кругозор и разнообразить плейлист.

"В начале ноября мы запустили улучшенный механизм рекомендаций и увидели, что количество добавлений в плейлисты увеличилось на 10%. Поэтому это направление для нас находится в приоритете, а запуск поиска похожей музыки не только сделает сервис удобнее, но поможет нашим пользователям расширить их музыкальный кругозор", - отметил директор по продукту "Музыка" соцсети Владимир Кочетков.

Чтобы найти похожую музыку, пользователю нужно включить композицию и нажать в плеере на кнопку со звездочкой "Слушать похожие песни". После этого на странице появится плейлист из похожих треков. 

Кроме этого, после добавления песни в плейлист пользователь увидит рекомендации схожих композиций. После добавления в музыкальном сервисе появится всплывающее окно "Вам также может понравиться", треки из которого можно послушать как отдельный плейлист. 

"Благодаря алгоритмам машинного обучения, анализирующим поведение и активность пользователя, можно увидеть не только список похожих песен, но и процент их схожести с добавленным треком", - отметили в соцсети. 

В настоящее время сервис доступен только в десктопной версии "Одноклассников".

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