Роскомнадзор выявил зарубежный сайт с персональными данными 1 млн россиян

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор выявил зарубежный сайт с персональными данными жителей России и Казахстана. В открытом доступе оказались данные 1 млн россиян, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Специалисты управления Роскомнадзора по Курганской области в результате рассмотрения обращения гражданина выявили зарубежный интернет-ресурс, который хранит за пределами страны персональные данные россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана, - говорится в сообщении. - Под запрет попал сайт nomerekaterinburga.com, домен которого расположен на территории Франции. В базе интернет-ресурса в алфавитном порядке собраны сведения (фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны) 1 млн россиян".