{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Роскомнадзор выявил зарубежный сайт с персональными данными 1 млн россиян

По данным ведомства, интернет-ресурс "хранит за пределами страны персональные данные россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана"
Описание
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор выявил зарубежный сайт с персональными данными жителей России и Казахстана. В открытом доступе оказались данные 1 млн россиян, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

На эту тему

"Специалисты управления Роскомнадзора по Курганской области в результате рассмотрения обращения гражданина выявили зарубежный интернет-ресурс, который хранит за пределами страны персональные данные россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана, - говорится в сообщении. - Под запрет попал сайт nomerekaterinburga.com, домен которого расположен на территории Франции. В базе интернет-ресурса в алфавитном порядке собраны сведения (фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны) 1 млн россиян".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ЕСПЧ присудил €20 тыс. 19 российским компаниям и одному частному лицу
Истцы обвиняют следственные органы в чрезмерно продолжительном удержании их имущества и затягивании дела
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС