Дети из всех многодетных семей в Удмуртии будут питаться в школах бесплатно

ИЖЕВСК, 17 декабря. /ТАСС/. Школьники из многодетных семей в Удмуртии с марта 2020 года будут питаться бесплатно в образовательных учреждениях вне зависимости от дохода семьи, сообщил во вторник глава республики Александр Бречалов.

"Это, пожалуй, самое главное и сложное решение, в силу того, что будут необходимы дополнительные средства. С 1 марта 2020 года все дети из многодетных семей, независимо от дохода семьи, учащиеся с 1 по 11 классы, будут питаться в наших школах бесплатно", - сказал Бречалов, выступая с докладом "О положении в Удмуртской Республике" перед депутатами Госсовета.

Как пояснили ТАСС в Минобрнауки региона, сейчас в регионе более 60% учащихся общеобразовательных организаций получают бесплатное питание за счет средств бюджета Удмуртской Республики. Получают его и дети из многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума по региону.

Бречалов также отметил, что с марта 2020 года из дохода многодетной семьи, определяемого для получения льгот, будет вычитаться ипотечный платеж, а с 1 января 2021 года семьи, в которых появится третий и последующий ребенок, будут получать единовременную выплату в размере 240 тыс. рублей на оплату первоначального взноса по ипотеке, на покупку квартиры, дома или его строительство.

"На эти цели будет направлено 75 млн рублей дополнительно. Таким образом, около 300 многодетных семей уже в 2021 году смогут воспользоваться данной мерой", - сказал глава региона.