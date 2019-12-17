Верховный суд Крыма не удовлетворил жалобу на приостановление работы парка "Тайган"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Крыма во вторник оставил без удовлетворения жалобу руководства крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган", работа которого приостановлена на 30 суток после выявления нарушений правил карантина животных. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Верховного суда республики.

Белогорский районный суд в Крыму 5 декабря приостановил деятельность сафари-парка "Тайган" за нарушение правил карантина животных. По данным Госкомветеринарии Крыма, в парке нашли нарушения в части использования для кормления животных опасной и некачественной продукции с истекшим сроком годности. Владелец парка Олег Зубков сообщал ТАСС, что намерен обжаловать это решение.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

14 ноября Зубков сообщил ТАСС, что намерен раздать, усыпить или отстрелить более 30 медведей, чтобы снизить расходы на содержание коллекции животных после того, как его предприятие оштрафовали органы ветеринарного надзора. Председатель Госкомветеринарии Крыма Валерий Иванов 19 ноября уточнил журналистам, что предприниматель не был оштрафован, но в суде рассматривается административное дело о приостановлении деятельности сафари-парка на срок до 90 суток. Глава республики Сергей Аксенов 28 ноября заявил, что власти Крыма не ставят перед собой цель закрыть сафари-парк, и животным в нем ничего не угрожает.

Сафари-парк "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других животных, в основном крупных млекопитающих. На территории парка проживают более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища. Занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.

Ранее в сафари-парке фиксировались случаи укусов животными посетителей. Так, летом 2018 года лев прокусил руку 46-летней туристке из Кирова. Зубков тогда утверждал, что она была в состоянии опьянения, что крайне раздражающе действует на хищников. В ялтинском зоопарке "Сказка" содержится более 1,5 тыс. животных. Это львы, тигры, в том числе белые, шимпанзе, жираф, медведи, редкие дальневосточные леопарды.