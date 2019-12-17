Госдума поддержала поправку, запрещающую сжигание непереработанного мусора

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник при рассмотрении во втором чтении законопроекта о плате за негативное воздействие на окружающую среду поддержала поправку, которой запрещается сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств.

Поправка предполагает возможность "использования твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки". Она была внесена главой комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексеем Майоровым.

"Уважаемый сенатор предлагает запретить энергетическую утилизацию, иначе говоря, сжигание тех отходов, из которых до этого не были выбраны все полезные фракции. Это очень важный пункт, поскольку речь идет об энергетической утилизации, в результате которой получается либо тепловая, либо электрическая энергия. И делается специальная оговорка, что до этого из отходов должны быть извлечены полезные фракции, они должны быть подвергнуты обработке, и сжигать можно будет только оставшиеся так называемые хвосты", - сказал председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, представляя документ.

Еще одна новелла, продолжил парламентарий, касается введения обязательной энергетической экспертизы соответствующих мусоросжигательных мощностей на этапе проектной документации.

"Горькая таблетка"

Депутат фракции "Справедливая Россия" Валерий Гартунг считает, что поправка концептуально меняет инициативу и требует рассмотрения в качестве отдельного законопроекта. "Ее ни в коем случае нельзя принимать, - уверен он. - Нельзя менять концепцию законопроекта во втором чтении".

Отвечая на замечания парламентария, присутствовавший на заседании глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сравнил поправки с "горькой таблеткой", которую необходимо принять. "Нам и самим не нравится история с мусоросжиганием. Но я еще раз хочу сказать. Этими поправками мы с вами фактически вносим ограничение сжигания тех фракций, которые можно пустить на вторичную переработку", - отреагировал он. Дальнейшая практика массовых захоронений мусора, полагает министр, закладывает "для будущих поколений бомбу". Кобылкин уверен, что регламентированное мусоросжигание гораздо безопаснее для населения, чем возникающие на полигонах ТКО пожары.

Нижняя палата приняла во втором чтении законопроект о способах расчета авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду, в текст которого была включена поправка. В первом чтении документ был одобрен Госдумой в январе.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что Минприроды рассматривает возможность приравнять к переработке сжигание мусора, при котором вырабатывается электроэнергия, для достижения целей нацпроекта "Экология".

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.