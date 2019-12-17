{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Приставы напомнят россиянам о долгах

Во всех регионах страны 20 декабря ФССП организует информационные пункты в общественных местах

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Судебные приставы перед Новым годом проведут всероссийскую акцию, в ходе которой напомнят гражданам об имеющихся долгах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССП России.

"20 декабря Федеральная служба судебных приставов проведет всероссийскую информационную акцию "Узнай о своих долгах". Целью мероприятия является привлечение внимания граждан и представителей юридических лиц к информационным сервисам службы, позволяющим оперативно узнать о неисполненных обязательствах по решению судов и актов уполномоченных органов", - сообщили в ФССП.

Во всех регионах страны судебные приставы организуют в общественных местах информационные пункты, где проконсультируют граждан по вопросам оплаты задолженностей и иным вопросам, связанным с исполнительным производством. Гражданам расскажут о сервисе "Банк данных исполнительных производств" и мобильном приложении "ФССП", которые позволяют получить информацию о долгах, избежав необходимости личного визита к приставам. Кроме того, приставы напомнят о сервисе "Личный кабинет стороны исполнительного производства", с помощью которого можно подать обращения в службу судебных приставов.

"Так, в Москве 20 декабря с 10:00 до 13:00 акция "Узнай о своих долгах" будет проводиться на информационно-справочных стойках "Живое общение" Московского метрополитена на станциях: "Площадь Революции", "Киевская", "Павелецкая", "Китай-город", "Пушкинская". Судебные приставы-исполнители ответят на вопросы граждан на Белорусском, Курском, Казанском и Ленинградском железнодорожных вокзалах", - рассказали в ФССП. Сотрудники УФССП РФ по Московской области примут посетителей в торговых и многофункциональных центрах области.

По данным ФССП на 1 ноября, были ограничены в выезде за рубеж 3,4 млн должников - на 15,3% больше, чем год назад. Всего же за 10 месяцев этого года приставы вынесли почти 6,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ, что на 41% больше, чем за 10 месяцев 2018 года (4,7 млн). В результате принудительных мер, в том числе ограничения выезда, с должников взыскали 104,2 млрд рублей, в том числе алиментов на 8,1 млрд рублей. Во избежание негативных ситуаций при пересечении границы РФ приставы рекомендуют заблаговременно проверить информацию о наличии задолженности и при необходимости произвести своевременную оплату.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Реконструкцию дороги, соединяющей Удмуртию и Кировскую область, завершат в 2020 году
Общая сумма реконструкции составит порядка 770 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС