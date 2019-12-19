Всероссийский открытый урок "Кто у руля?". Видеотрансляция завершена

ПроеКТОриЯ

Всероссийский открытый урок "Кто у руля?", посвященный транспортной отрасли​​​​​​, проходит в Центре прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС".

Мероприятие посвящено вопросам о том, насколько роботизация уже охватила транспортную промышленность, как современные технологии помогают обеспечивать безопасность транспорта и какие профессии появятся в ответ на развитие отрасли. Спикерами выступают заместитель генерального директора ПАО "КамАЗ" по управлению персоналом и организационному развитию Александр Ушенин и руководитель службы инновационных автомобилей ООО "Инновационный центр КамАЗ", главный специалист-руководитель группы по разработке автономных автомобилей и автомобилей с ADAS Ильназ Юнусов.

В режиме телемоста на связь выйдут ребята из Белгорода, Набережных Челнов, Адыгеи и Орловской области.

Мероприятие организовано Министерством просвещения совместно с порталом "ПроеКТОриЯ". Модератор открытого урока - Антон Комолов.