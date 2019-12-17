Задержанная во Внуково партия метадона направлялась в Таджикистан в рамках программы ООН

ДУШАНБЕ, 17 декабря. /ТАСС/. Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС заместитель руководителя Наркологической службы министерства здравоохранения страны Рустам Шарипов.

"Заказчиком метадона является Глобальный Фонд UNDP, который находится у нас в Таджикистане", - сообщил Шарипов. По его словам, письмо с просьбой о закупке препарата было подготовлено Глобальному Фонду, ответственность по доставке груза до Таджикистана лежит на них.