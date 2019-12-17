{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фестиваль молодежи и студентов впервые пройдет в Волгоградской области летом 2020 года

Как отмечают областные власти, у региона есть успешный опыт организации и проведения подобных мероприятий

ВОЛГОГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Фестиваль молодежи и студентов впервые решено провести в Волгоградской области в августе 2020 года, сообщил глава региона Андрей Бочаров на встрече с победителями и призерами Worldskills и молодыми специалистами.

"Фестиваль, который планируем провести в августе следующего года, должен быть не для галочки, а отвечать на вопросы, которые ставит молодежь. Уверен, что форум получит всероссийское и международное признание", - сказал Бочаров.

Губернатор предложил участникам встречи продумать тематику фестиваля, высказать свои идеи.

В администрации Волгоградской области сообщили ТАСС, что одной из площадок фестиваля может стать 45-тысячный стадион "Волгоград-Арена", построенный в городе к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как отмечают власти, у региона есть успешный опыт организации и проведения подобных мероприятий. Так, в мае этого года форум "За бизнес" объединил на "Волгоград-Арене" свыше 7 тысяч участников из разных городов России. В конце октября - начале ноября этого года тысячи гостей из регионов РФ и нескольких стран приняли участие в международном форуме общественной дипломатии "Диалог на Волге".

Теги
РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Реконструкцию дороги, соединяющей Удмуртию и Кировскую область, завершат в 2020 году
Общая сумма реконструкции составит порядка 770 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС