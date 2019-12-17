Фестиваль молодежи и студентов впервые пройдет в Волгоградской области летом 2020 года

ВОЛГОГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Фестиваль молодежи и студентов впервые решено провести в Волгоградской области в августе 2020 года, сообщил глава региона Андрей Бочаров на встрече с победителями и призерами Worldskills и молодыми специалистами.

"Фестиваль, который планируем провести в августе следующего года, должен быть не для галочки, а отвечать на вопросы, которые ставит молодежь. Уверен, что форум получит всероссийское и международное признание", - сказал Бочаров.

Губернатор предложил участникам встречи продумать тематику фестиваля, высказать свои идеи.

В администрации Волгоградской области сообщили ТАСС, что одной из площадок фестиваля может стать 45-тысячный стадион "Волгоград-Арена", построенный в городе к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как отмечают власти, у региона есть успешный опыт организации и проведения подобных мероприятий. Так, в мае этого года форум "За бизнес" объединил на "Волгоград-Арене" свыше 7 тысяч участников из разных городов России. В конце октября - начале ноября этого года тысячи гостей из регионов РФ и нескольких стран приняли участие в международном форуме общественной дипломатии "Диалог на Волге".