На Кубани перенесли корректировку схемы зонирования по реформе ТКО на 2020 год

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края перенесли корректировку схемы зонирования для определения территорий обслуживания региональными операторами на 2020 год в связи с недостатком лицензированных полигонов и отказом операторов от выполнения обязательств, сообщил ТАСС во вторник заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края Андрей Киселев.

В начале декабря заместитель главы "Российского экологического оператора" (головной компании по управлению отходами) Алексей Макрушин в Совете Федерации сообщил, что восемь российских регионов не успевают до конца года перейти на новую систему по обращению с отходами, которая создается в стране с января, в их числе он назвал Краснодарский край. Ранее власти на Кубани разработали схему зонирования, край был поделен на 11 территорий обслуживания региональных операторов, затем срок реализации реформы перенесли на 1 января 2020 года в связи с высокой долей транспортных расходов, которые составляли 80% тарифа. В 2019 году планировалось разработать новую схему зонирования.

"Самым острым на данный момент для Краснодарского края остается вопрос нехватки мощностей для размещения отходов. Ряд отобранных ранее региональных операторов в течение 2019 года отказались от своих обязательств. Для запуска "мусорной реформы" на территории Краснодарского края с 1 января 2020 года приняты решения назначить региональных операторов по пустующим зонам. Вопрос укрупнения зон деятельности региональных операторов будет происходить в рамках корректировки территориальной схемы обращения с отходами и дальнейшим проведением новых конкурсных отборов региональных операторов в 2020 году ", - сказал Киселев.

Сейчас региональные операторы, уже работающие на определенной зоне, не имеют возможности зайти на другие, оставшиеся свободными зоны. Подобного механизма, по словам Киселева, нет на федеральном уровне. Это и стало одной из причин, по которой корректировку схемы зонирования пришлось отложить.

По данным краевого министерства, на территории региона работают 13 лицензированных полигонов. Замминистра пояснил, что также регионом для решения проблемы был сформирован перечь дополнительных полигонов, которые, в соответствии с федеральным законом, до 2023 года могут использоваться для размещения отходов без проведения процедуры лицензирования. В него вошли 29 объектов, перечень был направлен на согласование в Минприроды РФ, часть объектов вернули на корректировку, но соблюсти все требования невозможно, а срок тарификации в регионе затягивается.

"Необходимо понимать, что транспортная составляющая тарифа региональных операторов напрямую зависит от наличия тарифицированного полигона в районе. Если его нет, транспортные расходы растут. Отсутствие необходимых полигонов является основным препятствием для начала работы региональных операторов с 1 января 2020 года по трем зонам, что влечет за собой переполнение близлежащих лицензированных полигонов с дальнейшим их закрытием", - пояснил Киселев.

По словам замминистра, на данный момент в регионе определены девять из 11 региональных операторов, по двум оставшимся в ближайшее время планируется заключить соглашения с компаниями, пожелавшими выступить в качестве операторов.

О реформе

С 1 января в России началась реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным регоператорам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.