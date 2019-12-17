Мальчика, над которым в Омске издевались родители, временно поместят в интернат

ОМСК, 17 декабря. /ТАСС/. Восьмилетний мальчик из Омска, которого мать и отчим в наказание ставили на коленях на гречку, с согласия матери временно поместят в школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом говорится во вторник в сообщении Министерства образования Омской области.

Об истязании ребенка стало известно в мае, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей в кожу, медики провели операцию. 14 декабря в сети опубликовали видео с издевательствами, которое всколыхнуло общественность. В понедельник Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Омской области с целью проведения проверки деятельности органов опеки и обоснованности возвращения ребенка в семью.

"17 декабря 2019 года состоялась встреча [матери ребенка] с заместителем министра образования Омской области Оксаной Груздевой и главным внештатным психологом Омской области Натальей Ильченко. По итогам беседы мать согласилась временно поместить ребенка в областную организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Адаптивная школа - интернат № 5", - говорится в сообщении.

В Минобразования отметили, что с матерью и ее сыном проведут психолого-педагогические экспертизы, по итогам которых будет принято решение о возможности их совместного проживания или об ограничении матери в родительских правах.

"Ребенку будет оказана вся необходимая психо-коррекционная помощь", - сказали в ведомстве.

Об истязании мальчика

По информации следствия, мальчика за малейшие провинности - опоздание из школы или задержку на прогулке - ставили коленями на гречку. Иногда ребенок проводил в таком состоянии по несколько часов. Чтобы проконтролировать, что мальчик не избегает наказания, отчим устанавливал видеокамеру и записывал истязания.

После того, как стало известно об издевательствах над ребенком, мужчину арестовали, а мать мальчика дала подписку о невыезде. Ребенок после проведения операции три месяца пробыл в реабилитационном центре, а перед началом учебного года его вернули матери, так как она является его законным представителем. В СК отметили, что мальчик сам хотел быть с мамой и считает виновником издевательств над собой только отчима.

В настоящий момент омский суд рассматривает дело в отношении родителей. Они обвиняются в истязании несовершеннолетнего. Мужчине также вменяется умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а женщине - неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. В понедельник на первом судебном заседании они частично признали свою вину.