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Новый год и Рождество - 2020

Глава Карелии подписал распоряжение о выходном 31 декабря для работников бюджетной сферы

Рабочий день перенесли на 28 декабря

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 декабря. /ТАСС/. Глава Республики Карелия подписал распоряжение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря для работников государственных органов и учреждений, финансируемых из бюджета республики. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства региона.

"Глава республики подписал распоряжение о выходном дне в Карелии 31 декабря 2019 года. Эти изменения будут касаться работников государственных органов и учреждений, финансируемых из бюджета республики", - говорится в сообщении.

Документ устанавливает следующий режим рабочего времени: 28, 30 декабря 2019 года - рабочие дни, 29, 31 декабря 2019 года - нерабочие дни. По данным пресс-службы, главам муниципалитетов также рекомендовано утвердить аналогичный режим работы.

Аналогичную инициативу поддержали власти других регионов России.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.

Теги
РоссияКарелияНовый год и Рождество - 2020
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