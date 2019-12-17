Весло, утюг и фотообои. Что еще забывали россияне в поездах в 2019 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Весло для сплава, утюг, швейная машина, рулон фотообоев, чемоданчик-дипломат с нотами и слуховой аппарат стали самыми необычными из найденных вещей в поездах дальнего следования в 2019 году. Об этом сообщает во вторник РЖД на своем сайте. Чаще всего пассажиры теряли одежду, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, зарядные устройства, документы и чемоданы.

Как отмечается в сообщении, с марта 2019 года заработал сервис по поиску вещей, благодаря которому Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) вернула пассажирам более 10 тыс. предметов, забытых в поездах дальнего следования. Согласно статистике, только за ноябрь найдено более 1,2 тыс. вещей. Также сотрудники компании обнаруживали в вагонах домашних животных и, связавшись с их хозяевами, помогали питомцам попасть домой.

В РЖД подчеркнули, что забытые вещи, документы и деньги передаются в отдел полиции на конечной станции маршрута поезда, а еда утилизируется.

В компании добавили, что почти 87% утерянных предметов обнаруживают после рейса во время проверки состава в депо. Еще 13% вещей находят по электронной картотеке, в которую они попадают, если были обнаружены до получения официальной заявки. Бывает, что пассажиры оставляют заявку на поиск вещи и позже обнаруживают ее у себя - в 2019 году в ФПК поступило более 1,5 тыс. таких обращений.

Для того, чтобы найти забытую в поезде вещь, пассажиру необходимо заполнить заявку в разделе "Пассажирам" на официальном сайте РЖД. Её обработают не позднее трех рабочих дней с момента подачи.