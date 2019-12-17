{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Весло, утюг и фотообои. Что еще забывали россияне в поездах в 2019 году

Всего за год работники железной дороги помогли пассажирам найти свыше 10 тыс. предметов, потерянных в поездах дальнего следования
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Весло для сплава, утюг, швейная машина, рулон фотообоев, чемоданчик-дипломат с нотами и слуховой аппарат стали самыми необычными из найденных вещей в поездах дальнего следования в 2019 году. Об этом сообщает во вторник РЖД на своем сайте. Чаще всего пассажиры теряли одежду, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, зарядные устройства, документы и чемоданы.

На эту тему

Как отмечается в сообщении, с марта 2019 года заработал сервис по поиску вещей, благодаря которому Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) вернула пассажирам более 10 тыс. предметов, забытых в поездах дальнего следования. Согласно статистике, только за ноябрь найдено более 1,2 тыс. вещей. Также сотрудники компании обнаруживали в вагонах домашних животных и, связавшись с их хозяевами, помогали питомцам попасть домой.

В РЖД подчеркнули, что забытые вещи, документы и деньги передаются в отдел полиции на конечной станции маршрута поезда, а еда утилизируется.

В компании добавили, что почти 87% утерянных предметов обнаруживают после рейса во время проверки состава в депо. Еще 13% вещей находят по электронной картотеке, в которую они попадают, если были обнаружены до получения официальной заявки. Бывает, что пассажиры оставляют заявку на поиск вещи и позже обнаруживают ее у себя - в 2019 году в ФПК поступило более 1,5 тыс. таких обращений.

Для того, чтобы найти забытую в поезде вещь, пассажиру необходимо заполнить заявку в разделе "Пассажирам" на официальном сайте РЖД. Её обработают не позднее трех рабочих дней с момента подачи.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Госдуму внесли законопроект о праве жертв теракта в Беслане на лечение за рубежом
Депутат Зураб Макиев отметил, что в настоящее время ни один законодательный акт не предусматривает дополнительных мер соцподдержки для людей, ставших инвалидами после терактов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС