Госдума передаст следователям МВД дела о распространении порнографии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об отнесении преступлений, связанных с распространением и оборотом порнографических материалов, к подследственности следователей органов внутренних дел.

Сейчас такие дела относятся к ведению прокуратуры.

Согласно пояснительным материалам, с 2015 год по 2018 год на 22,7% увеличилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с распространением порнографии. Кроме того, статистика свидетельствует о росте числа нераскрытых преступлений.

"Сложности в своевременном установлении лиц, совершающих данные преступления, обусловлены отсутствием правовых оснований для проведения оперативно-разыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, что фактически исключает возможность их раскрытия по горячим следам, как следствие, приводит к тому, что значительная часть преступлений остается нераскрытой", - отмечают разработчики.