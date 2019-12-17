Опрос: большинство россиян не готовы перейти на электронные трудовые книжки

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Только треть россиян (33%) хотят перейти на учет трудового стажа в электронном виде, большинство (45%) высказались за бумажную трудовую книжку. Об этом говорится в исследовании портала по поиску работы Superjob, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Лишь один из трех сотрудников хочет перевести свою трудовую книжку в электронный формат. 45% против подобной перспективы. 22% затруднились с решением", - говорится в сообщении.

Опрос также показал, что мужчины (38%) активнее женщин (28%) поддерживают идею перехода на электронные трудовые книжки. Кроме того, за электронную трудовую книжку чаще высказываются молодые работники от 25 до 34 лет и граждане с доходом более 80 тыс. рублей в месяц.

В пресс-службе Superjob рассказали, что опрос проводился 16 и 17 декабря среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

Президент России Владимир Путин 16 декабря подписал закон, который вводит с 2020 года в России электронные трудовые книжки, но не отменяет при этом возможность использования документа в бумажном виде. Закон обязывает работодателей передавать в электронном виде в Пенсионный фонд России информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника, в том числе о занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении трудового договора. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.