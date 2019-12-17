{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Госдуму внесли законопроект о запрете курения на кухнях коммунальных квартир

Сейчас запрет курения установлен, в частности, в лифтах

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы во главе с первым замруководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым во вторник внесли на рассмотрение палаты проект закона, которым предлагается запретить курение в том числе в общих помещениях коммунальных квартир. Документ размещен в думской электронной базе данных.

Инициатива разработана "с целью охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и защиты интересов некурящих в жилом секторе", отмечается в пояснительной записке. В частности, речь идет об устранении "законодательного пробела в части защиты прав некурящих граждан, в том числе детей, женщин, стариков, проживающих в коммунальных квартирах и вынужденных благодаря курящим соседям фактически круглосуточно вдыхать табачный дым, что наносит непоправимый вред их здоровью", пишут единороссы.

Они напоминают, что в действующей редакции закона запрет курения установлен в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, к которым относятся помещения, предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме.

"В то же время, ввиду специфики коммунальных квартир, они в своем составе также имеют помещения, предназначенные для обслуживания более одной комнаты данной квартиры - кухня, коридор, санитарные помещения и так далее", - пишут авторы. В соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ такие помещения составляют общее имущество собственников комнат в коммунальной квартире.

"Таким образом, отсутствие в действующей редакции федерального закона положения о запрете курения в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, является нарушением прав некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух, свободный от табачного дыма", - заключают парламентарии.

Теги
РоссияИсаев, Андрей Константинович
Реклама на ТАСС
В Госдуму внесли законопроект о праве жертв теракта в Беслане на лечение за рубежом
Депутат Зураб Макиев отметил, что в настоящее время ни один законодательный акт не предусматривает дополнительных мер соцподдержки для людей, ставших инвалидами после терактов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС