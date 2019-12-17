В Госдуму внесли законопроект о запрете курения на кухнях коммунальных квартир

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы во главе с первым замруководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым во вторник внесли на рассмотрение палаты проект закона, которым предлагается запретить курение в том числе в общих помещениях коммунальных квартир. Документ размещен в думской электронной базе данных.

Инициатива разработана "с целью охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и защиты интересов некурящих в жилом секторе", отмечается в пояснительной записке. В частности, речь идет об устранении "законодательного пробела в части защиты прав некурящих граждан, в том числе детей, женщин, стариков, проживающих в коммунальных квартирах и вынужденных благодаря курящим соседям фактически круглосуточно вдыхать табачный дым, что наносит непоправимый вред их здоровью", пишут единороссы.

Они напоминают, что в действующей редакции закона запрет курения установлен в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, к которым относятся помещения, предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме.

"В то же время, ввиду специфики коммунальных квартир, они в своем составе также имеют помещения, предназначенные для обслуживания более одной комнаты данной квартиры - кухня, коридор, санитарные помещения и так далее", - пишут авторы. В соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ такие помещения составляют общее имущество собственников комнат в коммунальной квартире.

"Таким образом, отсутствие в действующей редакции федерального закона положения о запрете курения в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, является нарушением прав некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух, свободный от табачного дыма", - заключают парламентарии.