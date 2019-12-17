Суд признал неправомерным включать доплату за совмещение в расчет МРОТ

Согласно постановлению Конституционного суда, если совмещающим не платить дополнительно, то они оказываются в неравных условиях с теми, кто выполняет только функционал по одной должности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Оплату работнику за совмещение должностей необходимо рассчитывать отдельно и не суммировать с зарплатой по основной должности, чтобы общий доход был равен или превышал минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) РФ, который разъяснил трактовку статей Трудового кодекса (ТК) РФ.

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"Взаимосвязанные положения статьи 129, частей первой и третьей статьи 133 и частей первой — четвертой и одиннадцатой статьи 133 ТК РФ по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не предполагают включения в состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте РФ), дополнительной оплаты (доплаты) работы, выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей)", - говорится в документе. Как поясняется в постановлении, КС рассмотрел обращение гражданина Геннадия Лукичова, который в сельскохозяйственном техникуме в Ульяновской области совмещал должности кочегара, истопника и слесаря-сантехника. Лукичов получал зарплату по основной должности меньше МРОТ, однако с учетом совмещения и сверхурочной работы по выходным и по ночам общая сумма получалась выше МРОТ. Он обратился в суд общей юрисдикции и потребовал пересчитать заработок - довести зарплату по основной должности до МРОТ и на нее уже начислять надбавки за переработку и совмещение.