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Суд признал неправомерным включать доплату за совмещение в расчет МРОТ

Согласно постановлению Конституционного суда, если совмещающим не платить дополнительно, то они оказываются в неравных условиях с теми, кто выполняет только функционал по одной должности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Оплату работнику за совмещение должностей необходимо рассчитывать отдельно и не суммировать с зарплатой по основной должности, чтобы общий доход был равен или превышал минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) РФ, который разъяснил трактовку статей Трудового кодекса (ТК) РФ.

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"Взаимосвязанные положения статьи 129, частей первой и третьей статьи 133 и частей первой — четвертой и одиннадцатой статьи 133 ТК РФ по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не предполагают включения в состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте РФ), дополнительной оплаты (доплаты) работы, выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей)", - говорится в документе.

Как поясняется в постановлении, КС рассмотрел обращение гражданина Геннадия Лукичова, который в сельскохозяйственном техникуме в Ульяновской области совмещал должности кочегара, истопника и слесаря-сантехника. Лукичов получал зарплату по основной должности меньше МРОТ, однако с учетом совмещения и сверхурочной работы по выходным и по ночам общая сумма получалась выше МРОТ. Он обратился в суд общей юрисдикции и потребовал пересчитать заработок - довести зарплату по основной должности до МРОТ и на нее уже начислять надбавки за переработку и совмещение.

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Суд первой инстанции счел, что в общей сложности доход Лукичова превышал МРОТ и отказал ему в иске, после чего он обжаловал это решение. Ульяновский областной суд отменил его и постановил, что доплаты за сверхурочную работу не могут включатся в расчет МРОТ и взыскал с работодателя деньги. При этом облсуд посчитал, что оплата за совмещение должностей правомерно включена в расчет МРОТ, так как он добровольно выполнял работу по другой должности в рамках рабочего дня.

После этого Лукичов обратился в КС с просьбой проверить нормы ТК РФ на соответствие Конституции. КС разъяснил, что сотрудник, совмещая несколько должностей, выполняет больше работы, что нельзя считать обычными условиями труда и поэтому он должен получать большую зарплату.

В постановлении КС отмечается, что если совмещающим не доплачивать отдельно, то они оказываются в неравных условиях с теми, кто выполняет только функционал по одной должности. Дело Лукичова в суде общей юрисдикции КС указал пересмотреть с учетом данного постановления.

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