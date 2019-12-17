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В Госдуму внесли законопроект о праве жертв теракта в Беслане на лечение за рубежом

Депутат Зураб Макиев отметил, что в настоящее время ни один законодательный акт не предусматривает дополнительных мер соцподдержки для людей, ставших инвалидами после терактов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Северной Осетии Зураб Макиев внес в нижнюю палату законопроект, дающий пострадавшим в результате теракта в Беслане и признанным инвалидами I и II групп право на лечение и реабилитацию за пределами России за счет средств федерального бюджета. Текст документа во вторник размещен в думской электронной базе данных.

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"Законопроектом предлагается предусмотреть возможность направления лиц, пострадавших в результате террористического акта, совершенного 1-3 сентября в Беслане Республики Северная Осетия - Алания, и признанных инвалидами I и II групп, на лечение и медицинскую реабилитацию за пределы территории РФ за счет средств федерального бюджета", говорится в пояснительной записке к инициативе.

Документом также предлагается наделить Минздрав полномочиями "по установлению порядка организации и финансирования всех необходимых мер по медицинской реабилитации и лечению таких лиц".

По словам Макиева, в настоящее время ни одним законодательным актом не предусмотрено предоставление лицам, ставшим инвалидами после террористических актов, дополнительных мер соцподдержки. "По прошествии 15 лет у некоторых лиц, пострадавших в результате террористического акта в Беслане, вследствие полученных травм стало выявляться ухудшение состояния здоровья. Такие негативные последствия требуют дорогостоящего медицинского вмешательства, которое не всегда можно оказать в медицинских учреждениях на территории РФ", - отмечает парламентарий.

Как указывается в сопроводительных документах, в результате теракта в Беслане 126 человек получили инвалидность I, II и III групп. "Инвалидами I группы стали 8 человек, пятерым из которых жизненно необходима ежегодная высокотехнологичная медицинская помощь в ведущих зарубежных клиниках. Инвалидность II группы получили 57 человек", - уточняется в пояснительной записке.

Сумма расходов на реализацию законопроекта оценивается в 200 млн рублей ежегодно.

Поручение главы государства

10 декабря президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека пообещал, что для пострадавших от действий террористов в Беслане будут продуманы дополнительные меры поддержки.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

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