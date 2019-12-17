Мэрия Якутска откажется содержать пункт передержки для бездомных животных

ЯКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Якутска снимают с себя полномочия по работе с безнадзорными животными в 2020 году из-за недостаточности финансирования. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии Якутска во вторник.

Это решение, как отмечают в пресс-службе, связано с вступающим в силу с 1 января 2020 года законом об ответственном обращении с животными. Согласно нему существующий с 2015 года в Якутске пункт передержки безнадзорных собак и кошек должен стать приютом для животных. По словам представителя пресс-службы, уже сейчас выделяемые средства не покрывают затрат на коммунальные платежи пункта передержки, оплату труда работников и налогов, вакцинацию, учет и стерилизацию животных. Так, в 2019 году из бюджета Якутии выделили около 5,6 млн рублей на отлов, содержание и утилизацию около 2,3 тыс. безнадзорных животных. На территории города ежегодно отлавливается более 4 тыс. безнадзорных животных.

"Окружная администрация инициировала передачу полномочий по обращению с безнадзорными животными на республиканский уровень. Согласно произведенным расчетам, на переоборудование имеющегося пункта передержки в приют на 800 животных необходимо порядка 46,6 млн рублей. Ежегодные затраты на содержание животных в приюте составят 192,1 млн рублей без учета пожизненного содержания агрессивных животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мэрия может взять на себя обязательства согласно новому закону при условии строительства приюта и выделения необходимого финансирования из республиканского бюджета.

О законе

Статья 16 федерального закона № 498 "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", касающаяся приютов для животных вступает в силу с 1 января 2020 года. Согласно этой статье безнадзорные животные, от которых отказались хозяева, должны содержаться в приютах, в специально предназначенных для этого зданиях, строениях, сооружениях. При этом отмечается, что приюты могут быть государственными, муниципальными и частными.

В приюте обязательно нужно маркировать поступивших животных неснимаемыми и несмываемыми метками и стерилизовать. Умерщвление запрещено за исключением неизлечимой болезни животного и прекращения физических страданий. В статье закона отмечается, что все животные в приюте должны жить до наступления естественной смерти.