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Правительство вносит в Госдуму законопроект об аттестации экскурсоводов

Согласно законопроекту, услуги экскурсовода и гида-переводчика на туристских маршрутах будут оказываться гражданами России, прошедшими аттестацию

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, устанавливающего правила аттестации экскурсоводов. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Согласно законопроекту, услуги экскурсовода (гида) и гида-переводчика на туристских маршрутах будут оказываться гражданами России, прошедшими аттестацию", - говорится в сообщении. Законопроект предполагает установление критериев аттестации и требований к образованию, стажу и профессиональным знаниям и навыкам гида. Аттестацию будут проводить региональные органы власти в сфере туризма.

Для выдачи разрешений экскурсоводам, работающим на национальных и межрегиональных туристических маршрутах, будут созданы межрегиональные аттестационные комиссии. Подтверждать квалификацию необходимо каждые пять лет, говорится в пояснительной записке. Кроме того, поправки устанавливают "условия оказания услуг инструктором-проводником при прохождении туристских маршрутов, требующих сопровождения".

"Предлагаемые законопроектом изменения направлены на повышение защиты интересов потребителей туристских услуг, упорядочение деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, обеспечение безопасности туристов при прохождении туристских маршрутов повышенной опасности, создание прозрачного и контролируемого рынка экскурсионных услуг", - говорится в сообщении.

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