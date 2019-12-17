Матвиенко спросила у Орешкина, что он скажет, когда окажется перед Богом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время "открытого диалога" с министром экономического развития Максимом Орешкиным, который прошел во вторник в здании Совфеда, поинтересовалась у главы МЭР, что он скажет, когда окажется перед Богом.

Спикер в конце "открытого диалога" задала министру несколько коротких вопросов в форме блица, касающихся, в частности, освобождения малоимущих граждан от НДФЛ, освобождения реального малого бизнеса от налогов, а также выпуска новой продукции с экспортным потенциалом.

"И последний вопрос, как [журналист Владимир] Познер спрашивает: "Что вы скажете, когда встанете перед Богом?", - сказала Матвиенко, обращаясь к министру.

"Я надеюсь, что это произойдет, с одной стороны, не скоро. А с другой стороны, главное, чтобы мне было не стыдно смотреть назад", - ответил Орешкин.

"Хороший ответ", - сказала Мавтиенко