Здание летного училища в Оренбурге, где учился Гагарин, может стать гостиницей

ОРЕНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Новым функциональным назначением аварийного здания бывшего оренбургского высшего военного авиационного училища, в котором учился Юрий Гагарин, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, может стать гостиничный бизнес. Такой вариант дальнейшего использования строения предложил во вторник губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе пресс-конференции.

"Мы понимаем, какой объем денег туда нужен, честно говоря, хотелось бы кого-то найти с ресурсами, который смог бы вместе с нами как-то эту историю в гостиницу превратить для того, чтобы она ("гагаринская летка") осталась", - сказал Паслер, отметив удачное местоположение здания на центральной пешеходной улице, Советской, рядом с набережной реки Урал, реконструкция которой должна завершиться в 2020 году.

Глава региона считает, что поток людей в этом районе города будет только возрастать. "Вместе с этим потоком должен и бизнес почувствовать интерес и активность, которая может повлечь за собой интерес определенный к зданию, как с точки зрения гостиничного бизнеса, так и с точки зрения потока", - уточнил Паслер.

По данным губернатора, восстановление аварийного здания может стоить от 1,5 до 2 млрд рублей. Реконструировать аварийное строение в любом случае необходимо, но важно определиться с его функциональным назначением, считает Паслер. "Здание объективно знаковое во всех смыслах этого слова. Ищем подходы", - заключил глава региона.

Здание бывшего оренбургского высшего военного авиационного училища, в котором в 1955-1957 годах учился Гагарин, расположено в историческом центре Оренбурга. Часть здания, где располагаются жилые квартиры, является частной и муниципальной собственностью, часть - имуществом региона. После пожара в мае 2016 года здание частично признали аварийным, осенью 2019 года за счет бюджетных средств провели консервацию.