Реставраторы в Ленобласти исправят ошибки советской реконструкции деревянных церквей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Реставраторы в Ленинградской области в течение 2020 года планируют отреставрировать две деревянные церкви XVII века в деревнях Согиницы и Гимрека Подпорожского района, сообщил во вторник на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС председатель комитета по культуре региона Владимир Цой.

Во время работ на этих объектах предстоит исправить ошибки, допущенные во время реставрации церквей в XX веке. "Мы начали работы по церкви Рождества Богородицы в деревне Гимрека. В советское время там была реставрация - церковь была раскатана по бревнышку, ее в течение нескольких лет не существовало как объема. В рамках советской реставрации был допущен технологический просчет, из-за этого на дальней стене выпирают бревна на большой высоте, на уровне 21-24 венцов, и нам в рамках реставрации надо решить эту проблему, это подразумевает частичную разборку", - рассказал Цой.

Второй объект реставрации - Никольская церковь в деревне Согиницы. По словам главы областного комитета по культуре, в работе по ней не ожидается технологических сложностей, но там существует проблема подмывания берега, которую нужно решить с помощью берегоукрепления. На каждый из объектов выделено около 40 млн рублей.

Как рассказал Цой, областная программа реставрации деревянных церквей реализуется уже в течение четырех лет. "Памятники деревянного зодчества быстрее приходят в негодность, чем каменные, а здесь у нас это усугубляется тем, что ни на одном из этих объектов нет пользователя. Именно поэтому органом охраны по поручению губернатора была проявлена несколько лет назад инициатива, разработаны проекты реставрации, и сейчас они постепенно реализуются", - рассказал председатель комитета.

В рамках этой программы выполнена реставрация церкви Дмитрия Солунского Мироточивого в поселке Щелейки. Работы на объектах в Гимреке и Согинцах, по данным Цоя, планируется завершить до конца 2020 года. При этом глава комитета по культуре отметил, что после реставрации предстоит решить проблему безопасности и обслуживания деревянных памятников, поскольку их удаленность и отсутствие пользователя не дает возможности постоянно контролировать их состояние.