ABC: Пола Манафорта госпитализировали из-за проблем с серцем

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Бывший руководитель предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, отбывающий тюремный срок, госпитализирован после нарушения сердечной деятельности. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на источники.

По их сведениям, Манафорта поместили в тюремную больницу в штате Пенсильвания 12 декабря. Состояние 70-летнего осужденного стабильное и предполагает скорую выписку.

Манафорт, согласно публикации, должен был явиться на очередное судебное заседание 11 декабря, однако руководство тюрьмы сообщило его адвокату Тодду Бланше, что это не представляется возможным. Адвокат, отвечая на вопросы телекомпании, признал, что не общался со своим клиентом с начала прошлой недели. Бланше получил дополнительную информацию о состоянии Манафорта во вторник утром, но отказался раскрыть подробности.

Пол Манафорт вошел в состав предвыборного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах. 8 марта суд города Александрия (штат Вирджиния) приговорил Манафорта к 47 месяцам заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов. 13 марта суд в Вашингтоне приговорил его к 3,5 года заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности.

Кроме того, власти штата Нью-Йорк обвинили Манафорта в финансовых махинациях с жилищной ипотекой и оформлении подложных бизнес-документов с целью незаконного получения миллионов долларов. По данным обвинениям Манафорт вины не признает. Его адвокаты подчеркивают, что некоторые из обвинений, о которых идет речь, ранее уже были предъявлены их клиенту в других судах. Как заявляют защитники, Манафорта нельзя дважды наказывать за одно и то же нарушение.